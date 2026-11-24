A Polícia Militar está arrecadando brinquedos novos ou usados em bom estado para uma ação solidária de Natal. A campanha conta com pontos de coleta em Barueri, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba.

Em Barueri, as doações podem ser entregues na sede do 20º BPM/M, no Jardim Paulista. Também há pontos no Parque dos Camargos, na Vila São Silvestre, em Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra. Veja todos os endereços abaixo.

A iniciativa é promovida pelo Vigésimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Os interessados em contribuir podem levar as doações a qualquer um dos pontos indicados.

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Confira todos os pontos de arrecadação de brinquedos

Barueri

Sede do 20º BPM/M: Avenida Marginal Direita, 56 – Jardim Paulista

1ª Cia PM: Avenida Zélia, 1330 – Parque dos Camargos

5ª Cia PM: Rua Clóvis Eduardo Silloto, 52 – Vila São Silvestre

Motomec: Rua Caim, 181 – Jardim São Pedro

Posto Policial Alphaville: Avenida Alphaville, 35 – Barueri

Posto Policial Tamboré: Alameda Araguaia, 3200 – Barueri

Posto Policial Aldeia da Serra: Estrada Yojiro Takaoka, 101 – Barueri

Santana de Parnaíba

2ª Cia PM: Rua Professor Edgar de Moraes, 22 – Jardim Frediane

Itapevi

3ª Cia PM: Rua Joaquim Nunes, 65 – Centro

Jandira