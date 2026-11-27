O Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Dentil Praia Clube nesta sexta-feira (27), às 21h, em Uberlândia (MG), pela Superliga Feminina 2026/27. A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga no G-4 da competição.

O jogo será disputado no ginásio do UTC e terá transmissão pela ge tv. O Osasco chega à partida na quinta colocação, com 15 pontos, enquanto o Praia Clube ocupa o quarto lugar, com 17.

Para terminar a rodada entre os quatro primeiros, o time comandado pelo técnico Luizomar precisa conquistar três pontos. Na prática, a equipe precisa vencer por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1.

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O confronto também marca o reencontro das equipes após a decisão da Supercopa 2026. Na ocasião, disputada em outubro, o Osasco venceu o Praia Clube por 3 sets a 0 e conquistou o bicampeonato da competição.

Osasco busca recuperação

A equipe osasquense chega ao duelo após perder para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1, na segunda-feira (23), no Rio de Janeiro.

Antes da derrota, o Osasco havia vencido o Pinheiros por 3 sets a 0, em casa. Na Superliga, a campanha soma cinco vitórias e duas derrotas.

Depois do confronto em Uberlândia, o Osasco terá mais três partidas pelo primeiro turno. O próximo compromisso será contra o Gerdau Minas, em 4 de dezembro, às 21h, em Osasco.

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Na sequência, a equipe enfrenta o Brusque Vôlei, em 16 de dezembro, e o Paulistano/Barueri, no dia 19.