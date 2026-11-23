A segunda-feira, 23 de novembro, começa com o tempo instável na capital paulista e região metropolitana. A previsão indica chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam se deslocar pelas ruas da cidade, pois a instabilidade pode surpreender em diferentes pontos.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marca mínima de 21.8°C nas primeiras horas do dia, mantendo um cenário fresco. Ao longo da tarde, a máxima alcança os 27.3°C, configurando um típico dia de calor moderado para os padrões paulistas.

O índice de umidade relativa do ar permanece elevado, batendo os 85%, o que intensifica a sensação de abafamento, combinada com uma alta probabilidade de precipitação calculada em 89%. Os ventos sopram de forma moderada, com velocidade média de 14.8 km/h, ajudando a amenizar a sensação térmica nos momentos de maior abafamento.

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Apesar da forte presença de nuvens e da alta taxa de chuva, o índice ultravioleta (UV) atinge a marca de 12.9, considerada muito alta. Por isso, mesmo sem a presença constante do sol, recomenda-se o uso de protetor solar para quem precisar ficar ao ar livre, além de manter o guarda-chuva sempre à mão.