Prefeitura de Carapicuíba anuncia vaga de emprego exclusiva para pessoas com deficiência
Oportunidade para atuar em Cotia oferece salário de R$ 2.066,00 e benefícios, sem exigência de experiência profissional.
A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, anunciou uma nova oportunidade de emprego inclusiva, destinada exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).
A vaga aberta é para a função de auxiliar de linha de produção, com local de trabalho no Parque Industrial San José, em Cotia, e salário de R$ 2.066,00. Para concorrer, os interessados precisam ter ensino médio completo, não sendo exigida experiência profissional.
De acordo com as informações divulgadas, a jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, em escala 5×2. Além da remuneração, a contratação inclui vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e refeição no local.
O processo seletivo, que contará com entrevista no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), será realizado no dia 30 de novembro (segunda-feira), às 9 horas. O atendimento acontece no subsolo do Plaza Shopping Carapicuíba, localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149.
Serviço — Processo seletivo:
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Data e horário: 30 de novembro (segunda-feira), às 9 horas
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Local: PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) — Plaza Shopping Carapicuíba (subsolo), Estrada Ernestina Vieira, 149