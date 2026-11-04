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Feirão Limpa Nome oferece descontos de até 99% para negociar dívidas em Osasco e região

Ação da Serasa e dos Correios vai até 6 de dezembro; consumidores podem negociar débitos pela internet ou presencialmente nas agências

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 03/11/2026 18:52 Siga-nos no Google News
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Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Moradores de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Jandira, Santana de Parnaíba e outras cidades da região podem aproveitar mais uma edição do Feirão Limpa Nome, que começou nesta terça-feira (3). A iniciativa da Serasa, em parceria com os Correios, oferece condições especiais para a renegociação de dívidas, com descontos que podem chegar a 99%.

A campanha reúne mais de 3,3 mil empresas de diferentes setores e disponibiliza cerca de 750 milhões de ofertas de negociação em todo o país. O prazo para aproveitar as condições vai até 6 de dezembro.

O volume de ofertas é 14% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Na última edição do Feirão, foram formalizados mais de 10,2 milhões de acordos em todo o Brasil.

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Como negociar dívidas nos Correios

Quem prefere atendimento presencial pode procurar uma das mais de 7 mil agências dos Correios participantes em todo o país. O serviço permite consultar as dívidas disponíveis, verificar os descontos e fechar acordos diretamente no balcão.

Para realizar a negociação, basta apresentar um documento oficial com foto. O atendimento nas agências não tem cobrança de taxa, e as condições oferecidas são as mesmas disponíveis nos canais digitais da Serasa.

Como participar do Feirão Limpa Nome

Os consumidores também podem consultar as ofertas e negociar os débitos pela internet, sem precisar sair de casa.

As negociações ficam disponíveis até as 23h59 de 6 de dezembro pelos seguintes canais:

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Segundo a Serasa, a iniciativa busca ampliar o acesso à renegociação e oferecer alternativas para que os consumidores regularizem suas pendências financeiras.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: correios Feirão Limpa Nome Serasa

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