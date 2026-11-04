Feirão Limpa Nome oferece descontos de até 99% para negociar dívidas em Osasco e região
Ação da Serasa e dos Correios vai até 6 de dezembro; consumidores podem negociar débitos pela internet ou presencialmente nas agências
Moradores de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Jandira, Santana de Parnaíba e outras cidades da região podem aproveitar mais uma edição do Feirão Limpa Nome, que começou nesta terça-feira (3). A iniciativa da Serasa, em parceria com os Correios, oferece condições especiais para a renegociação de dívidas, com descontos que podem chegar a 99%.
A campanha reúne mais de 3,3 mil empresas de diferentes setores e disponibiliza cerca de 750 milhões de ofertas de negociação em todo o país. O prazo para aproveitar as condições vai até 6 de dezembro.
O volume de ofertas é 14% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Na última edição do Feirão, foram formalizados mais de 10,2 milhões de acordos em todo o Brasil.
Como negociar dívidas nos Correios
Quem prefere atendimento presencial pode procurar uma das mais de 7 mil agências dos Correios participantes em todo o país. O serviço permite consultar as dívidas disponíveis, verificar os descontos e fechar acordos diretamente no balcão.
Para realizar a negociação, basta apresentar um documento oficial com foto. O atendimento nas agências não tem cobrança de taxa, e as condições oferecidas são as mesmas disponíveis nos canais digitais da Serasa.
Como participar do Feirão Limpa Nome
Os consumidores também podem consultar as ofertas e negociar os débitos pela internet, sem precisar sair de casa.
As negociações ficam disponíveis até as 23h59 de 6 de dezembro pelos seguintes canais:
- Site: www.serasa.com.br;
- Aplicativo: Serasa, disponível para Android e iOS;
- WhatsApp oficial: (11) 99575-2096;
- Presencialmente: agências participantes dos Correios.
Segundo a Serasa, a iniciativa busca ampliar o acesso à renegociação e oferecer alternativas para que os consumidores regularizem suas pendências financeiras.
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