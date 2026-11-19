Vítima é socorrida após ser atropelada / Foto: Reprodução/Osasco Comunica/Instagram

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (19), na região do Jardim Mutinga, em Osasco.

O acidente aconteceu na Avenida das Esmeraldas, na altura do número 312.

Segundo informações divulgadas pela página “Osasco Comunica”, a vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE). Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada a um hospital da região.

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Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher.