A circulação dos trens da Linha 8-Diamante terá alterações neste sábado (21) e domingo (22), das 4h à meia-noite, por causa de serviços de manutenção.

As equipes da ViaMobilidade, responsável pela operação da linha, farão a substituição de trilhos e dormentes, além de intervenções na rede aérea entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda.

No sábado, os trens circularão em via única nesse trecho, com intervalos de aproximadamente 16 minutos. Entre Palmeiras-Barra Funda e Itapevi, a espera será de cerca de 8 minutos.

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Já no domingo, a circulação ficará suspensa entre Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda durante todo o período da intervenção.

Como alternativa, os passageiros poderão utilizar as linhas 10-Turquesa e 11-Coral para acessar as duas estações.

No restante da Linha 8-Diamante, entre Palmeiras-Barra Funda e Itapevi, os trens funcionarão com intervalos médios de aproximadamente 10 minutos no domingo.