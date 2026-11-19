A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de envolvimento em roubos de motocicletas na Rodovia Raposo Tavares. A ação ocorreu nesta quarta-feira (18) e foi realizada pelo 75º Distrito Policial, do Jardim Arpoador, na zona oeste de São Paulo.

Os suspeitos têm 20, 23 e 26 anos e foram encontrados em imóveis nos bairros Jardim do Lago e Jardim São Jorge, na capital. Ao todo, a Justiça autorizou seis prisões temporárias e 13 mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram cumpridas em endereços da área da 3ª Seccional Oeste e também nos municípios de Osasco e Jandira, na Grande São Paulo. A operação mobilizou 17 policiais e oito viaturas, com apoio de equipes dos 93º, 89º, 37º e 23º Distritos Policiais.

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Investigação começou com relatos das vítimas

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início a partir dos depoimentos das vítimas. Elas forneceram características dos suspeitos e relataram que os criminosos costumavam usar camisas de futebol durante os roubos.

A partir dessas informações, os investigadores localizaram nas redes sociais imagens de homens realizando manobras com motocicletas que seriam produtos de roubo.

A análise das imagens ajudou a polícia a identificar seis suspeitos. Posteriormente, eles foram reconhecidos pelas vítimas. Com os elementos reunidos na investigação, a Polícia Civil pediu à Justiça os mandados de prisão e de busca e apreensão.

Roupas e peças de motos são apreendidas

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam roupas que teriam sido utilizadas nos crimes, peças de motocicletas e objetos pertencentes às vítimas.

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De acordo com a investigação, o grupo tinha como alvo principalmente proprietários de motocicletas de luxo e esportivas na região.

Dos seis investigados, três foram presos. Eles foram levados ao 75º Distrito Policial e permaneceram à disposição da Justiça.