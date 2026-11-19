Karl Marx, sim, esse mesmo — odiado por muitos, particularmente pelos que nunca o leram e, se o leram, não entenderam nada —, escreve em carta a Friedrich Engels que, em determinados momentos históricos, vinte anos parecem apenas um dia, enquanto tem dia que pode condensar vinte anos.

Esses momentos, no fragor da luta, para quem está vivendo, não aparecem na testa como essencial. Decisões que repercutem ao longo do tempo e além do território específico. Pessoas podem passar pela vida de liso, sem perceber o que a vida lhe pede, a não ser as vicissitudes do dia a dia, suas mazelas.

Mas, para quem está atento, antenado, pode estar presente e ter oportunidade de participar e contribuir para a história. A eleição no Brasil foi caso excepcional, desses que, dependendo do resultado, influenciaria o mundo, a começar pela América Latina, já poluída por vitórias da extrema direita diretamente subordinadas a Trump. Os olhos do mundo estavam fixados no resultado. Havia dois contendores, dois projetos, um do atraso, de maracutaias, capitaneado por um sujeito cuja vida pregressa, sua capivara, era “aquela coisa linda”, robusta. Nada republicano, entreguista até a alma. Outro, um velho combatente, um símbolo de luta democrática e popular, com sua personalidade e seus defeitos, afinal, é um ser humano. Mas que representava politicamente, pelo tamanho do país, sua importância histórica, um contraponto à guinada à direita que estava catapultando o mundo com a eleição de Trump e sua postura imperial e belicosa.

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Uma diferença não trivial entre os dois candidatos em face à ameaça de prisão: Lula, sabendo que as artimanhas de Moro eram para aprisioná-lo de qualquer forma, intimidando inclusive as instâncias superiores, ficou no país, enfrentou o processo e, por fim, ficou 580 dias preso. Saiu altivo, sem um soluço sequer.

O derrotado fugiu, nem bem as urnas fechadas, mostrando o grau de compromisso com o país e com seus eleitores, dando uma bela de uma banana para todos, escafedeu-se para os braços, digo, as botas, de Trump e seus comparsas.

Esse foi um divisor de águas, aquele momento histórico em que se define a trajetória do país e que pode pautar o mundo. O horror se estabeleceria como o novo modus vivendi se perdêssemos. O risco foi grande com a naturalização do absurdo.

No Brasil, isso foi captado pela juventude, que, de forma espontânea, no 2º turno, entrou no jogo. As manifestações grandiosas, organizadas, foram excepcionais. O cavalo arriado da história estava passando e a juventude, o futuro, montou. E, sem titubear, como sói acontecer com os jovens, entraram no jogo e viraram a partida. O silêncio na iminência da catástrofe é cúmplice da barbárie. O simbolismo do que estava acontecendo, que não surge do nada, era oportunidade única de participação concreta da história.

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Janones, com seu exército do Lula, não se pode esquecer, catapultou esse momento, embarcou na canoa e foi importante peça na virada. O inconsciente coletivo foi capturado, não pelo negacionismo, terraplanismo, pelo atraso, mas pela alegria e certeza de que a luta era digna de ser lutada. Estar no momento certo, no lugar certo e ser coparticipante da história, alento para o mundo, que respirou aliviado pela barricada, o dique, ao mundo estranho que se erguia.

O DNA fascista do oponente, escancarado, permitiu a confluência na mesma direção do empenho de homens e mulheres de todos os matizes que defendiam não só a democracia, mas também o meio ambiente, a soberania e as perspectivas nacionais.

O ativista americano Isaias Martins agradeceu ao Brasil após a vitória: “‘Obrigado, Brasil, por nos mostrar o caminho. Explode!” (Congresso em Foco nº 210, Ano 23).

Cabe agora dialogar com as diferenças, aprofundar uma visão de mundo em transformação, ancorada no passado, mas com perspectiva de futuro.

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Celebremos, portanto, a vida, tendo consciência da existência coletiva, pois somos responsáveis pela unidade intrínseca entre o ser humano e a natureza.