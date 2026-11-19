O iFood, empresa de tecnologia com sede em Osasco, informou nesta quinta-feira (19) que identificou um acesso não autorizado a parte de seus sistemas. O incidente aconteceu no dia 14 de novembro e envolveu dados cadastrais de clientes, representantes de restaurantes e entregadores. Em comunicado, a companhia explicou que conteve o acesso indevido.

Os dados acessados variam de acordo com o grupo de usuários afetado, ainda de acordo com a plataforma. No caso dos clientes, a informação acessada foi exclusivamente o número de telefone. Dados como nome, CPF, e-mail e endereço não foram comprometidos. A mesma situação se aplica aos usuários do iFood Benefícios.

Já entre os representantes de restaurantes e outros parceiros, as informações envolvidas podem incluir o número de telefone cadastrado e/ou o CPF.

Publicidade

Para os entregadores, o incidente pode ter envolvido um conjunto maior de dados, como nome, e-mail, telefone e CPF. Em alguns casos, também podem ter sido acessadas informações bancárias utilizadas para o repasse dos pagamentos, como número da agência e da conta.

A empresa ressaltou que não houve acesso a endereços dos entregadores e que o tipo de informação envolvida varia conforme cada pessoa afetada. Os profissionais que tiveram dados acessados receberão um e-mail com informações específicas sobre o caso.

Dados de pagamento e senhas não foram acessados

O iFood afirmou que o incidente não comprometeu senhas, dados de cartões de crédito e débito, informações de Pix, saldos ou extratos bancários, nem dados biométricos.

Sobre as informações bancárias de alguns entregadores, a empresa esclareceu que o acesso ficou restrito, em determinados casos, aos números da agência e da conta cadastrada para receber os pagamentos. Isso não significa que houve acesso à conta bancária, ao saldo, aos extratos ou às senhas.

Publicidade

Segundo o comunicado, esses números, isoladamente, não permitem movimentar dinheiro, já que as transações dependem de mecanismos de autenticação. Por esse motivo, a empresa informou que não é necessário alterar a conta cadastrada para receber os repasses.

O iFood também afirmou que não há necessidade de trocar a senha do aplicativo ou tomar outras medidas específicas em razão do incidente.

Plataforma orienta usuários a ficarem atentos a golpes

Apesar de não identificar evidências de uso indevido dos dados, o iFood recomendou que clientes, entregadores e parceiros redobrem a atenção com mensagens, ligações e e-mails suspeitos.

A orientação é não clicar em links desconhecidos nem fornecer senhas, códigos de verificação ou informações de pagamento a terceiros. A empresa situada em Osasco reforçou que não solicita esses dados por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens.

Publicidade

O comunicado também recomenda a ativação da autenticação em duas etapas, quando disponível.

O iFood informou que comunicou o incidente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e que colabora com as autoridades. A companhia mantém o monitoramento dos sistemas e a investigação para apurar o ocorrido.