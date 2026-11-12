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Mutirão do emprego oferece 400 vagas em Cotia nesta segunda-feira (16)

Com oportunidades para diversos níveis de escolaridade e Jovem Aprendiz, evento no Ginásio Municipal é a última chance do ano para conquistar uma vaga em 2026.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 12:19 Siga-nos no Google News
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feira empregos cotia
Foto: Divulgação/PMC
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A Prefeitura de Cotia realiza nesta segunda-feira, 16 de novembro, das 9h às 14h, mais uma edição do Mutirão do Emprego. A iniciativa colocará à disposição da população 400 vagas profissionais.

O mutirão contempla oportunidades para candidatos com diversos níveis de escolaridade, incluindo vagas destinadas a quem busca inserção pelo programa Jovem Aprendiz.

A ação será realizada no Ginásio Municipal, localizado na Rua Ouro, sem número, no Jardim Nomura. Para participar da triagem e concorrer a um dos postos disponíveis, os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais e com o currículo atualizado em mãos.

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: emprego em Cotia 2026 Ginásio Municipal Cotia Jardim Nomura. Jovem Aprendiz Cotia mercado de trabalho Cotia Mutirão do Emprego Cotia oportunidades de trabalho Cotia Prefeitura de Cotia processo seletivo Cotia vagas de emprego Cotia

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