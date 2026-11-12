Mutirão do emprego oferece 400 vagas em Cotia nesta segunda-feira (16)

A Prefeitura de Cotia realiza nesta segunda-feira, 16 de novembro, das 9h às 14h, mais uma edição do Mutirão do Emprego. A iniciativa colocará à disposição da população 400 vagas profissionais.

O mutirão contempla oportunidades para candidatos com diversos níveis de escolaridade, incluindo vagas destinadas a quem busca inserção pelo programa Jovem Aprendiz.

A ação será realizada no Ginásio Municipal, localizado na Rua Ouro, sem número, no Jardim Nomura. Para participar da triagem e concorrer a um dos postos disponíveis, os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais e com o currículo atualizado em mãos.