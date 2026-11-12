ADPESP sai em defesa de delegada criticada após prisão de suspeito de matar advogada e filho em Cotia

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) saiu em defesa da delegada Mônica Gamboa após a repercussão de um vídeo que mostra a policial conversando com o suspeito de matar a advogada Anna Gabriela Faria Lima e o filho dela, Raphael, de 6 anos, durante o cumprimento do mandado de prisão.

Em nota publicada nas redes sociais, a entidade disse repudiar os ataques pessoais e as críticas direcionadas à delegada, titular da Delegacia de Polícia de Cotia. A associação também afirmou que a atuação de Mônica ocorreu dentro de critérios técnicos e legais.

“A ADPESP manifesta seu mais veemente repúdio aos ataques pessoais, às manifestações de escárnio e às tentativas de desqualificação profissional dirigidas à Delegada de Polícia Mônica Resende Gamboa”, afirmou a entidade.

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Segundo a associação, a abordagem adotada durante a prisão teve como objetivo reduzir os riscos da ocorrência e viabilizar a apresentação do investigado às autoridades. A entidade afirmou que Mônica conversou com familiares e com a advogada do suspeito antes da prisão.

“Na ocasião, a Delegada atuou de forma técnica e em conformidade com as melhores práticas sobre gestão de crise, dialogando com familiares e advogada do investigado, com o objetivo de viabilizar sua apresentação e prisão, que foi efetivamente concretizada”, diz a nota.

ADPESP destaca dedicação no caso

A entidade também destacou que Eric Conrado foi preso, algemado e levado sob custódia policial. Para a associação, a atuação da equipe permitiu o cumprimento da ordem judicial sem a necessidade de uma intervenção considerada mais arriscada.

“O investigado foi preso, algemado e conduzido sob custódia policial, de acordo com o que determina a legislação brasileira. A ordem judicial foi integralmente cumprida”, afirmou a ADPESP.

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A associação ainda ressaltou o rápido trabalho realizado pela Polícia Civil desde o início das investigações. “Da notícia sobre o fato até a efetivação da prisão, foram vinte e seis horas de muito trabalho e dedicação por parte dos integrantes da Polícia Civil responsáveis pelo caso”, diz outro trecho da nota.

Entidade critica exposição nas redes sociais

A ADPESP também afirmou que eventuais questionamentos sobre a conduta dos policiais devem ser analisados pelos mecanismos institucionais responsáveis por esse tipo de apuração. A entidade declarou que procedimentos administrativos devem seguir os canais próprios e criticou a divulgação de informações que, segundo ela, podem estar descontextualizadas ou serem inverídicas.

“A ADPESP ressalta que procedimentos institucionais, quando existentes para apurar fatos, devem ser solucionados pelos canais administrativos e legais próprios”, afirmou.

A associação acrescentou que não aceitará ações que, em sua avaliação, prejudiquem a imagem e o exercício das funções dos delegados de polícia.

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A manifestação ocorre enquanto a Corregedoria Geral da Polícia Civil apura a conduta dos policiais envolvidos na prisão de Eric Conrado. A investigação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) após a repercussão do vídeo.

Vídeo provocou críticas à abordagem

As imagens que circulam nas redes sociais mostram Mônica Gamboa conversando com Eric durante a prisão. A delegada pede que ele mantenha a calma, afirma que os pais estavam no local e diz que ele permaneceria sozinho em uma cela.

“Os seus pais estão aqui. Fica calmo, a gente está aqui. Olha para mim […] Você não vai ser transferido para a CDP (Centro de Detenção Provisória). Você vai ficar em uma cela sozinho”, disse a delegada no vídeo.

Em outro trecho, Mônica orienta o suspeito a levar um casaco pesado e ajuda a organizar as roupas que ele havia levado.

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A abordagem gerou críticas nas redes sociais. O vereador de Cotia Alexandre Frota também se manifestou e disse estar “indignado” com a forma como o suspeito foi abordado. “Só faltou levar um biscoito e um chocolate”, afirmou.

Após a repercussão, Mônica publicou uma defesa de sua atuação nas redes sociais. “Como delegada não preciso recorrer à violência para demonstrar firmeza, tampouco produzir espetáculos para reafirmar minha autoridade”, escreveu.

O perfil da delegada no Instagram foi posteriormente desativado.