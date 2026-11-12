quinta-feira, 12 de novembro de 2026
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PM prende procurado por tentativa de homicídio em Osasco

Homem foi localizado pelo 5º Baep na comunidade Favela da Treze, no bairro Jaguaribe, durante ações da Operação Impacto.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 13:28 Siga-nos no Google News
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8° distrito dp osasco
Foto: reprodução Portal PMSP
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Um homem que estava foragido da Justiça sob acusação de tentativa de homicídio foi capturado pela Polícia Militar no início da tarde desta quarta-feira, 11 de novembro, em Osasco.

A prisão ocorreu na comunidade conhecida como “Favela da Treze”, no Jaguaribe, zona sul da cidade. Uma equipe do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) realizava patrulhamento no local no âmbito da “Operação Impacto contra o Tráfico de Drogas”, quando os policiais desconfiaram da atitude do suspeito e decidiram abordá-lo.

Durante a revista pessoal, nenhum item ilegal foi localizado com o indivíduo. Contudo, ao realizarem a consulta dos dados cadastrais junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os agentes constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo crime de tentativa de homicídio.

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Diante do mandado judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 8º Distrito Policial de Osasco, onde o boletim de ocorrência de captura de procurado foi formalizado. Ele permaneceu recolhido e segue à disposição do Poder Judiciário.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 5º Baep 8º DP de Osasco Copom Favela da Treze Jaguaribe Osasco Operação Impacto Osasco PM Osasco procurado pela Justiça Tentativa de Homicídio

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