O Portal do Trabalhador de Osasco, ligado à Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, está com quatro processos seletivos abertos até esta quinta-feira (26). As oportunidades contemplam os cargos de operador de caixa, repositor de mercadorias, padeiro e atendente de lojas e mercados.

Em todas as seleções, os interessados têm até amanhã para se candidatar por meio dos links específicos de cada vaga.

Confira os requisitos, salários, benefícios e endereços de atuação:

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Operador de caixa (ID 9339665)

A vaga exige ensino médio completo e seis meses de experiência sem comprovação em CTPS. O salário é de R$ 2.161,00, com benefícios de convênio médico e odontológico, Gym Pass/Total Pass, refeição no local, seguro de vida, vale-transporte e 10% de desconto em produtos. A escala é 5×2, com horário a combinar, para trabalhar no Piratininga, em Osasco.

Link para candidatura.

Repositor de mercadorias (ID 9339706)

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e seis meses de experiência sem comprovação em CTPS. A oportunidade aceita imigrantes e refugiados. A remuneração é de R$ 2.161,00, acrescida de convênio odontológico, Gym Pass/Total Pass, seguro de vida, vale-transporte e 10% de desconto em produtos. A escala é 5×2, com horário a combinar, também para atuação no Piratininga, em Osasco.

Link para candidatura.

Padeiro (ID 9312551)

A função pede ensino fundamental completo, seis meses de experiência em CTPS e idade a partir de 18 anos. O salário ofertado é de R$ 2.912,00 e vale-transporte. A jornada segue escala 5×2, das 12h12 às 22h, com local de trabalho em Alphaville, Barueri.

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Atendente de lojas e mercados (ID 9312585)

A oportunidade requer ensino médio incompleto e seis meses de experiência sem comprovação. O salário é de R$ 2.100,00 e vale-transporte. A escala é 5×2, das 12h12 às 22h, para trabalho em Alphaville, Barueri.

Link para candidatura.