O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita Barueri nesta quinta-feira (26) para entregar o serviço de radioterapia do Hospital Regional de Barueri “Rubens Furlan Júnior”. A cerimônia está marcada para as 10h.

Segundo o governo estadual, foram investidos mais de R$ 22 milhões na aquisição dos equipamentos. A nova estrutura conta com dois aceleradores lineares, um aparelho de braquiterapia tridimensional e um tomógrafo exclusivo para o planejamento dos tratamentos.

O serviço terá capacidade para atender até 1,8 mil pacientes por ano e realizar cerca de 21,6 mil sessões de radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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A entrega amplia a oferta de atendimento oncológico na região e faz parte da estrutura do Hospital Regional de Barueri, localizado no Parque Viana.