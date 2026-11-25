Dayanne Bezerra falou nas redes sociais sobre o estado emocional da sobrinha Valentina, de 10 anos, filha caçula de Deolane Bezerra. A irmã da influenciadora demonstrou preocupação com a forma como a menina estaria lidando com a ausência da mãe, que está presa há seis meses.

A declaração foi feita nesta terça-feira (24), ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram. Questionada sobre como Valentina estaria enfrentando a situação, Dayanne lembrou que a criança sempre teve a mãe por perto.

“Como que vocês acham que uma menina de 10 anos, que viveu a vida inteira dela com a mãezinha dela do lado cuidando dela, vai estar?”, questionou.

Segundo a irmã de Deolane, a menina passou a conviver com sentimentos como ansiedade e solidão.

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“Conhecendo coisas que… não deveria para uma menina de 10 anos: ansiedade, pânico, tristeza, saudade, solidão”, afirmou.

Em outubro, Valentina chegou a ser hospitalizada após receber a notícia de que a Justiça havia negado um novo pedido de habeas corpus para Deolane, segundo informações divulgadas na ocasião pela família.

Dayanne também ressaltou a importância da presença materna na vida da criança e afirmou que outros vínculos não substituem esse papel.

“Ninguém se compara a uma mãe. O carinho, o cuidado de uma mãe não é igual a nenhum outro”, declarou.

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No início de novembro, Dayanne fez uma publicação nas redes mencionando a saudade que sente da irmã: “Você não imagina a falta que faz! […] Eu daria tudo para ter você aqui em casa, perto de nós. Acredito na sua inocência e tenho fé de que Deus vai te justificar. Porque a justiça dos homens pode falhar, pode demorar, pode cometer injustiças, mas a justiça de Deus nunca faflha.”