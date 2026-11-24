Hospital Regional de Barueri inaugura serviço de referência em oncologia na quinta-feira (26)
Cerimônia no Hospital Regional Rubens Furlan Júnior acontece às 10h, na Av. Aníbal Correia, 1.341; novo atendimento é fruto de parceria entre a Prefeitura de Barueri e o Governo do Estado de São Paulo.
O Hospital Regional de Barueri Rubens Furlan Júnior inaugura nesta quinta-feira, 26 de novembro, às 10h, o Serviço de Referência em Oncologia. A cerimônia acontece na unidade localizada na Av. Aníbal Correia, 1.341, na região do Pq. Viana / Votupoca.
Fruto da parceria entre a Prefeitura de Barueri e o Governo do Estado de São Paulo, a implantação do serviço é apontada na divulgação oficial como uma conquista importante para a saúde e para a população, buscando levar mais cuidado e esperança a milhares de pessoas da região.
De acordo com a administração municipal, a iniciativa representa mais um passo no fortalecimento da assistência à saúde e na ampliação do cuidado dedicado a quem mais precisa.
Serviço
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Evento: Inauguração do Serviço de Referência em Oncologia
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Local: Hospital Regional de Barueri Rubens Furlan Júnior — Av. Aníbal Correia, 1.341, Pq. Viana / Votupoca, Barueri
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Data: Quinta-feira, 26 de novembro
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Horário: 10h