O Hospital Regional de Barueri Rubens Furlan Júnior inaugura nesta quinta-feira, 26 de novembro, às 10h, o Serviço de Referência em Oncologia. A cerimônia acontece na unidade localizada na Av. Aníbal Correia, 1.341, na região do Pq. Viana / Votupoca.

Fruto da parceria entre a Prefeitura de Barueri e o Governo do Estado de São Paulo, a implantação do serviço é apontada na divulgação oficial como uma conquista importante para a saúde e para a população, buscando levar mais cuidado e esperança a milhares de pessoas da região.

De acordo com a administração municipal, a iniciativa representa mais um passo no fortalecimento da assistência à saúde e na ampliação do cuidado dedicado a quem mais precisa.

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