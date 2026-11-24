A Prefeitura de Jandira promove neste sábado, 28 de novembro, o Dia D do Novembro Azul, mobilização dedicada ao Mês de Prevenção ao Câncer de Próstata. Trazendo a mensagem “Um mês para lembrar que prevenir é viver mais”, a campanha orienta a população a procurar a UBS mais próxima para utilizar os serviços disponíveis.

Entre os atendimentos oferecidos na ação estão a coleta de sangue para exame de PSA, atendimento médico e consulta de enfermagem, além de teste rápido e atualização da situação vacinal.

A iniciativa também contempla busca ativa e acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos, avaliação da saúde bucal, avaliação nutricional, atendimento psicológico e acompanhamento pelo serviço social.

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