Prefeitura de Jandira realiza Dia D do Novembro Azul no sábado (28)
Ação integra o Mês de Prevenção ao Câncer de Próstata e disponibiliza serviços como coleta de exame de PSA, atendimento médico, teste rápido e atualização vacinal na UBS mais próxima.
A Prefeitura de Jandira promove neste sábado, 28 de novembro, o Dia D do Novembro Azul, mobilização dedicada ao Mês de Prevenção ao Câncer de Próstata. Trazendo a mensagem “Um mês para lembrar que prevenir é viver mais”, a campanha orienta a população a procurar a UBS mais próxima para utilizar os serviços disponíveis.
Entre os atendimentos oferecidos na ação estão a coleta de sangue para exame de PSA, atendimento médico e consulta de enfermagem, além de teste rápido e atualização da situação vacinal.
A iniciativa também contempla busca ativa e acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos, avaliação da saúde bucal, avaliação nutricional, atendimento psicológico e acompanhamento pelo serviço social.
Serviço
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Ação: Dia D – Novembro Azul (Mês de Prevenção ao Câncer de Próstata)
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Data: Sábado, 28 de novembro
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Serviços oferecidos: Busca ativa e acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos; avaliação da saúde bucal; avaliação nutricional; atendimento psicológico; acompanhamento pelo serviço social; atendimento médico e consulta de enfermagem; atualização da situação vacinal; teste rápido; coleta de sangue para exame de PSA