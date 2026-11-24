A demolição de um terreiro tradicional em Carapicuíba pode resultar em uma indenização de pelo menos R$ 2,5 milhões, caso a Justiça Federal acolha os pedidos apresentados pelo Ministério Público Federal (MPF). O órgão ajuizou uma ação contra a Prefeitura de Carapicuíba, o Governo do Estado de São Paulo e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

O processo trata da demolição do Ilê Asé Odé Ibualamo, liderado pela ialorixá Mãe Zana de Odé, de acordo com informações do g1. Localizado na Rua Airão, na Vila Silviania, o imóvel foi demolido em dezembro de 2022, durante as obras de canalização do Córrego Cadaval.

De acordo com o MPF, a destruição do espaço provocou danos materiais, morais, espirituais e culturais à comunidade tradicional. O órgão também aponta que objetos sagrados foram atingidos e que o terreno abrigava vestígios arqueológicos de valor histórico.

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A ação foi assinada na última quinta-feira (19), ainda segundo o g1. O documento aponta ainda que a Prefeitura teria ignorado notificações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que solicitavam a paralisação das obras para garantir a proteção do patrimônio cultural e arqueológico existente no terreno.

MPF pede indenizações e reconstrução do terreiro

Dos R$ 2,5 milhões solicitados inicialmente pelo MPF, R$ 1 milhão corresponde à indenização por danos morais coletivos, com destinação ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Outros R$ 1,5 milhão são pedidos por danos existenciais e espirituais, com destinação à associação que representa a comunidade.

Além desses valores, o Ministério Público solicita o pagamento de indenizações por danos materiais ao terreiro e às pessoas que moravam no imóvel, bem como por danos morais individuais aos antigos residentes. Os valores dessas indenizações deverão ser calculados posteriormente, caso os pedidos sejam aceitos pela Justiça.

A ação também requer a reconstrução do espaço religioso em outro terreno, preferencialmente em Carapicuíba ou, caso não seja possível, em municípios vizinhos.

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A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou, em nota ao Visão Oeste, “que tomou conhecimento do processo e se manifestará, dentro do prazo legal, nos autos”.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Carapicuíba afirma que o imóvel apresentava risco de desmoronamento em razão da instabilidade do solo e de problemas estruturais. Segundo a administração municipal, o local foi classificado como R4, o nível mais alto da escala de risco prevista no Plano Municipal de Risco.

A Prefeitura também afirma que a demolição ocorreu em cumprimento a uma ordem judicial e foi acompanhada por um oficial de Justiça. De acordo com a administração, “o imóvel encontrava-se totalmente vazio, sem qualquer objeto ou bem no interior”.

Ainda segundo a nota, a Prefeitura ingressou com uma ação judicial para comprovar essas circunstâncias. A administração municipal também declarou que respeita e apoia a diversidade religiosa existente na cidade e que foram realizados esforços para viabilizar a transferência do centro religioso para outro local.

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Pedido de tombamento antes da demolição

Antes da demolição, em 2022, a Defensoria Pública de São Paulo havia solicitado o tombamento do Ilê Asé Odé Ibualamo. O objetivo era preservar o espaço, considerado pela instituição uma unidade territorial tradicional de matriz afro-brasileira, e impedir sua destruição.

Na ocasião, a Prefeitura informou que a remoção fazia parte das obras de canalização do Córrego Cadaval e que laudos da Defesa Civil apontavam risco de desmoronamento. A administração municipal também afirmou que havia disponibilizado alternativas para que as atividades religiosas pudessem continuar em outro local.

A reportagem aguarda o posicionamento do Governo do Estado de São Paulo sobre a ação. O texto será atualizado assim que houver retorno.