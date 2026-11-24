A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta sexta-feira, 27 de novembro, o Dia D de Combate à Dengue na região do Ariston. A mobilização tem como objetivo atuar na prevenção e no enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

A iniciativa contará com a atuação de mais de 100 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que farão visitas domiciliares para orientar os moradores, reforçar os cuidados preventivos e identificar possíveis focos do mosquito. Como recurso tecnológico aliado à operação, drones serão utilizados para auxiliar na visualização e identificação de possíveis criadouros, como caixas d’água destampadas, ampliando o alcance das ações de prevenção e combate à dengue na cidade.

A administração municipal reforça que a colaboração da população é essencial para conter a proliferação do Aedes aegypti. Entre as medidas recomendadas estão eliminar recipientes que acumulam água parada, manter quintais e ambientes limpos e verificar possíveis criadouros nas residências.

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Vacinação contra a dengue

A vacina contra a dengue permanece disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) de Carapicuíba para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal prevê duas doses, aplicadas com intervalo de três meses entre elas.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30. Para receber a imunização, é preciso apresentar documento da criança ou do adolescente, caderneta de vacinação e Cartão SUS.