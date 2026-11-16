Key Alves, Andressa Urach e MC Mirella estão entre os nomes indicados à primeira edição do Creator Awards Fatal Fans, premiação brasileira voltada a criadores de conteúdo adulto. A cerimônia será realizada em 1º de dezembro, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, com tapete vermelho e transmissão ao vivo.

A disputa reúne criadores que atuam individualmente ou em parcerias diante das câmeras. Ao todo, são 10 categorias, entre elas Criador do Ano, Criadora do Ano, Revelação do Ano, Melhor Collab do Ano e Marketing do Ano.

Na categoria Criadora do Ano, Key Alves e Clara Aguilar, que participaram do Big Brother Brasil, concorrem com Andressa Urach e MC Mirella, ex-participantes de A Fazenda. Também estão na disputa Denise Rocha, Fernanda Campos e Bella Longuinho.

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Votação será feita pelo público

Os vencedores serão escolhidos pelo voto popular. A votação fica aberta aos fãs cadastrados na plataforma Fatal Fans, que podem participar respeitando o limite de votos estabelecido por participante.

Os finalistas também podem divulgar suas indicações e pedir votos nas redes sociais. A organização, no entanto, prevê desclassificação em casos de compra de votos ou utilização de sistemas automatizados.

A votação popular define os vencedores de todas as categorias, com exceção do Prêmio Vanguarda.

Outros nomes indicados

A premiação também reúne personalidades que chegaram à criação de conteúdo adulto por diferentes caminhos. O modelo e DJ Jesus Luz está entre os concorrentes a Criador do Ano.

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Já Bruna Surfistinha, conhecida por sua trajetória que também foi retratada em livro e no cinema, concorre na categoria Collab do Ano pela parceria com Big Macky.

O Creator Awards Fatal Fans foi criado com a proposta de reconhecer os principais nomes da indústria brasileira de criação de conteúdo adulto e terá realização anual.

Cerimônia em São Paulo

A primeira edição do prêmio acontece no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 1º de dezembro. A cerimônia terá tapete vermelho e transmissão ao vivo.

A votação popular vai até o dia 26 de novembro, exclusiva para fãs com cadastro na plataforma Fatal Fans.