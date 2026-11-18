Osasco busca quinta vitória na Superliga em duelo contra o Pinheiros
Partida será nesta quinta-feira (19), no ginásio José Liberatti, com transmissão do SporTV 2.
O Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Pinheiros nesta quinta-feira (19), pela sexta rodada da fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada a partir das 19h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco, com transmissão do SporTV 2.
A equipe comandada pelo técnico Luizomar entra em quadra em busca da recuperação após a derrota para o Sesi Bauru na última rodada. O confronto terminou em cinco sets e marcou o segundo resultado negativo do Osasco na competição.
Com quatro vitórias em cinco partidas, o Osasco soma 12 pontos e ocupa a quinta posição na tabela. O time conta com atletas como Amanda, Marcelle, Magdalena Stysiak, Mayhara, Marta Bechis e Larissa para tentar conquistar o quinto triunfo na Superliga.
O Pinheiros aparece na sétima colocação, com duas vitórias e duas derrotas. A equipe osasquense terá novamente o apoio da torcida no José Liberatti para buscar mais três pontos.
Retrospecto na temporada
Osasco e Pinheiros já se enfrentaram três vezes na temporada 2026/27. O primeiro encontro aconteceu na estreia do Campeonato Paulista, quando o time osasquense, ainda com uma formação mesclada com atletas das categorias de base, acabou derrotado.
Depois, as equipes voltaram a se encontrar nos playoffs semifinais do estadual. O Osasco levou a melhor nos dois confrontos e avançou na competição.
Agora, o duelo pela Superliga marca o quarto encontro entre os times na temporada. Para o Osasco, a partida também representa a oportunidade de voltar a vencer após a batalha contra o Sesi Bauru.