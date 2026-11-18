Itapevi recebe, entre sexta-feira (20) e domingo (22), a Semana do Hip Hop, com três dias de programação gratuita dedicada à cultura urbana. O evento terá shows de rap e trap, apresentações de dança, grafite, basquete 3×3, Baile Black e Feira de Economia Criativa.

A programação começa na sexta-feira, no Parque da Cohab, e segue no sábado e domingo no Parque da Cidade, na Vila Nova Itapevi. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Cultura, com apoio da Comissão do Hip Hop.

Programação começa com basquete e Baile Black

Na sexta-feira (20), o Parque da Cohab recebe o Festival de Basquete 3×3, das 14h às 16h. Depois, das 16h às 22h, o espaço terá o Baile Black, com participação de oito DJs de Itapevi.

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A programação musical contará com Nelson DJ, DJ Treze, DJ Pezão, DJ Daniel, DJ Celo, DJ Régis, DJ Charelins e DJ Lil Migas.

Rap, trap e dança no Parque da Cidade

No sábado (21), o evento muda de endereço e ocupa o palco principal do Parque da Cidade, localizado na Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, na Vila Nova Itapevi.

As atrações começam às 12h e seguem até as 22h, com apresentações de rap, trap e dança. Entre os nomes confirmados estão CHR, Felipe Vinii, Gbtheone, Phlittle Boy, Fala Queto, Sodré TK, Verdinazzi, CSon, Lykex, VP7, Kanine, Junnin Trapstar, Zona Ouro, Mano D.R.E & DJ F.Jay, ADF e Wand.

Também haverá apresentações de Urias e Soul Gueto Kids.

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No domingo (22), a programação continua no mesmo local e horário, com atrações até as 22h. O público poderá acompanhar shows de Muringa, Will da VL, Plugboy, Luluhzão, Thyto, Lag, Mano C, Grupo Oxigênio, WG, Grupo El Rústico, Luta Diária, W7, Sagal, Dinho do Ghetto, Pedro Ambrósio, Lud1 e Santos e Lima’s.

O encerramento terá ainda apresentação de dança da Soul Guetto Street Crew.

Grafite e economia criativa também fazem parte da programação em Itapevi

A Semana do Hip Hop também terá espaço dedicado ao grafite no sábado e no domingo. A atividade reúne trabalhos de 15 artistas, entre eles Abeck, Akais, Bacuri, Bruno BR, Ermo, Godoy, Jefferson Beck, Lelo, Lelê, Marina (Brisa Mar), Nay, Preta BA, Santa Tinta, Tuka e Yah Luz, além de cinco convidados.

Nos dois dias, das 12h às 22h, o Parque da Cidade também receberá uma Feira de Economia Criativa. A iniciativa reúne empreendedores e produtores criativos e integra as atividades culturais do evento.