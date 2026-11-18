A quarta-feira, 18 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista. O cenário para hoje é marcado pela presença de muita umidade e variação térmica, com a ocorrência de chuva irregular nas proximidades da cidade ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisar se deslocar pelas diferentes regiões da metrópole.

Em relação aos termômetros, a madrugada registrou mínima de 18.2°C, mantendo o amanhecer com temperaturas amenas. No entanto, ao longo da tarde, o aquecimento ganha força e a máxima pode atingir a marca de 30.5°C, configurando um cenário de calor intenso. A umidade relativa do ar fica na casa dos 77%, enquanto os ventos sopram de forma suave a uma velocidade média de 7.9 km/h.

A probabilidade de precipitação é de 59%, o que indica que as instabilidades podem se espalhar a qualquer momento, alternando momentos de abafamento com precipitações isoladas. Outro ponto que merece destaque é o índice ultravioleta (UV), que atinge o nível 13, considerado extremamente alto. A recomendação para a população é redobrar os cuidados com a hidratação e o uso de protetor solar, além de carregar um guarda-chuva caso vá para a rua.

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Para os próximos dias, a tendência é de que o clima continue instável, com o calor predominando entre os períodos de chuva. O portal Visão Oeste segue acompanhando todas as atualizações da meteorologia para mantê-lo bem informado sobre o tempo na Grande São Paulo.