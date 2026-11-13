Osasco conquista três títulos no 3º Circuito Esportivo Cioeste de Futsal
Equipes sub-10, sub-12 e de servidores municipais venceram as finais da competição, disputada em Carapicuíba no último fim de semana
Osasco conquistou três títulos no 3º Circuito Esportivo Cioeste de Futsal, disputado no último fim de semana no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, o Tancredão, em Carapicuíba. As equipes sub-10, sub-12 e de servidores municipais terminaram a competição como campeãs.
No sábado (7), as categorias de base garantiram os primeiros troféus. O time sub-10 venceu Vargem Grande Paulista por 4 a 0, enquanto o sub-12 derrotou Araçariguama por 2 a 1. As duas equipes terminaram a competição com 100% de aproveitamento.
A equipe de servidores municipais conquistou o terceiro título no domingo (9), ao vencer Carapicuíba por 4 a 1 na decisão.
A campanha dos servidores teve momentos de equilíbrio ao longo do torneio. Na primeira fase, Osasco derrotou Cajamar por 7 a 2, mas perdeu para Santana de Parnaíba por 7 a 4.
Na semifinal, a equipe reagiu e venceu Vargem Grande Paulista por 5 a 4, garantindo uma vaga na final e, posteriormente, o título diante de Carapicuíba.
“É uma grande alegria ver Osasco conquistando resultados tão expressivos. Parabenizo todos os atletas, comissões técnicas e envolvidos nessas conquistas, que reforçam a importância do esporte como ferramenta de inclusão, integração e transformação social”, disse o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges.