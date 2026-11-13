sexta-feira, 13 de novembro de 2026
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Osasco conquista três títulos no 3º Circuito Esportivo Cioeste de Futsal

Equipes sub-10, sub-12 e de servidores municipais venceram as finais da competição, disputada em Carapicuíba no último fim de semana

Por Redação | Atualizado em: 13/11/2026 18:15 Siga-nos no Google News
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futsal cioeste osasco
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Osasco conquistou três títulos no 3º Circuito Esportivo Cioeste de Futsal, disputado no último fim de semana no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, o Tancredão, em Carapicuíba. As equipes sub-10, sub-12 e de servidores municipais terminaram a competição como campeãs.

No sábado (7), as categorias de base garantiram os primeiros troféus. O time sub-10 venceu Vargem Grande Paulista por 4 a 0, enquanto o sub-12 derrotou Araçariguama por 2 a 1. As duas equipes terminaram a competição com 100% de aproveitamento.

A equipe de servidores municipais conquistou o terceiro título no domingo (9), ao vencer Carapicuíba por 4 a 1 na decisão.

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A campanha dos servidores teve momentos de equilíbrio ao longo do torneio. Na primeira fase, Osasco derrotou Cajamar por 7 a 2, mas perdeu para Santana de Parnaíba por 7 a 4.

Na semifinal, a equipe reagiu e venceu Vargem Grande Paulista por 5 a 4, garantindo uma vaga na final e, posteriormente, o título diante de Carapicuíba.

“É uma grande alegria ver Osasco conquistando resultados tão expressivos. Parabenizo todos os atletas, comissões técnicas e envolvidos nessas conquistas, que reforçam a importância do esporte como ferramenta de inclusão, integração e transformação social”, disse o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges.

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Tags: esporte Osasco

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