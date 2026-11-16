Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de emprego para atendente, auxiliar de logística e outras

A Casa do Trabalhador de Barueri está com 74 vagas de emprego disponíveis nesta semana. As oportunidades divulgadas hoje abrangem diferentes áreas e incluem cargos como auxiliar de logística, atendente de loja, auxiliar de produção, ajudante de obras, controlador de acesso e assistente administrativo.

Os salários variam de acordo com a função e a empresa contratante. Algumas oportunidades também oferecem benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, assistência médica e seguro de vida, entre outros.

Entre os cargos disponíveis estão:

Agente de vendas de serviços;

Ajudante de carga e descarga de mercadorias;

Ajudante de motorista;

Ajudante de obras;

Almoxarife;

Assistente administrativo;

Assistente de vendas;

Atendente de lanchonete;

Atendente de loja;

Atendente de padaria;

Atendente de pedágio;

Auxiliar de armazenamento;

Auxiliar de expedição;

Auxiliar de limpeza;

Auxiliar de produção;

Auxiliar de logística;

Controlador de acesso;

Costureira em geral;

Copeiro;

Encanador;

Estoquista;

Gerente geral de vendas.

Como se candidatar

Os interessados podem consultar as oportunidades e enviar a candidatura pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.

Para acessar o serviço, é necessário fazer login com o CPF e a senha da conta Gov.br. Depois, o candidato deve selecionar a opção “Vagas de Emprego” e verificar as oportunidades disponíveis.

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Também é possível buscar atendimento presencial na Casa do Trabalhador de Barueri, localizada no Setor Amarelo do Ganha Tempo Municipal, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro.

No local, os profissionais recebem orientações sobre as vagas, auxílio na busca por oportunidades e suporte durante o processo de candidatura.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1290.

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