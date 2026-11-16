Osasco luta até o fim, mas perde para o Sesi Bauru em duelo de cinco sets

O Osasco São Cristóvão Saúde foi derrotado pelo Sesi Bauru por 3 sets a 2 na noite da última sexta-feira (13), no Ginásio José Liberatti, em Osasco, pela quinta rodada da Superliga Feminina 2026/27. A equipe da casa saiu perdendo por 2 sets a 0, buscou o empate, mas acabou superada no tie-break.

A partida durou 2h25 e terminou com parciais de 19/25, 16/25, 25/22, 25/19 e 12/15.

O Osasco teve dificuldades nos dois primeiros sets e viu o Sesi Bauru abrir vantagem. A equipe, porém, reagiu no terceiro período e passou a pressionar as adversárias.

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Com uma atuação mais consistente, o time osasquense venceu o terceiro e o quarto sets, levando a decisão para o quinto. No tie-break, o Sesi Bauru conseguiu vantagem mínima e fechou a partida em 15 a 12.

A oposta Magdalena Stysiak foi a principal pontuadora do Osasco, com 29 pontos. Larissa marcou 12, enquanto Amanda terminou com nove.

A capitã Amanda lamentou o resultado, mas destacou a recuperação da equipe durante a partida.

“É claro que este não foi o resultado que nós queríamos, mas a Superliga é longa e nesse alto nível, vai ser difícil algum time passar ileso. Agora é seguir trabalhando, com a cabeça no lugar”, disse.

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Próximo jogo

O Osasco São Cristóvão Saúde volta à quadra na próxima quinta-feira (19), pela Superliga. A equipe enfrenta o E.C. Pinheiros, às 19h30, novamente em Osasco.