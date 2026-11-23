O Papai Noel chega ao Continental Shopping, na zona oeste de São Paulo, neste sábado (28), com uma apresentação gratuita para crianças e famílias. O espetáculo começa às 14h, na praça principal do 1º piso, e terá personagens, música e interação com o público.

A apresentação tem direção artística de Fernanda Chamma, conhecida por trabalhos no teatro musical brasileiro, incluindo produções como Hairspray, Aladdin e A Pequena Sereia.

Durante a recepção do Bom Velhinho no Continental Shopping, as crianças também poderão receber doces e mimos de operações do shopping, como trufas da Kopenhagen, brigadeiros da confeiteira Paty Albuquerque e algodão-doce do Rock & Ribs.

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A programação integra a decoração de Natal do empreendimento, que conta com uma árvore iluminada de cerca de 10 metros, cascatas de LED e espaços para fotos com o Papai Noel e os pets.