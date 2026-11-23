A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (23), o recolhimento do Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos que trazia indicação de uso para o público infantil.

Segundo a agência, a indicação para crianças presente no rótulo do produto não é autorizada. A medida foi aplicada contra a Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, responsável pelo produto.

Além do recolhimento, a Anvisa proibiu a fabricação, distribuição, divulgação e utilização do shampoo.

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Até o momento, a empresa responsável pelo produto não se manifestou sobre a determinação da Anvisa.