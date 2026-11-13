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Aulão gratuito de Fit Dance movimenta Shopping União de Osasco neste sábado

Atividade gratuita e aberta ao público acontece neste sábado (14), em ação de conscientização do Novembro Azul

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 13/11/2026 14:25 Siga-nos no Google News
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Quem gosta de dança e atividade física poderá participar de um aulão gratuito de Fit Dance neste sábado (14), no Shopping União de Osasco. A atividade começa às 10h30 e integra uma ação do Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde do homem.

O evento será realizado no estacionamento descoberto, em frente ao Madero, em parceria com a Smart Fit. A aula terá duração de até 1h30 e é aberta a pessoas de todas as idades.

Não é necessário fazer inscrição. Para participar do aulão, basta comparecer ao local no horário marcado.

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O Shopping União de Osasco está localizado na Avenida dos Autonomistas, 1.400, Vila Yara.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: fit dance Osasco shopping união de osasco

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