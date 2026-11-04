Osasco investe em tecnologia e entrega mais de 300 tablets a agentes de saúde
Equipamentos serão utilizados nas visitas domiciliares para agilizar registros, atualizar cadastros e facilitar o acompanhamento das famílias atendidas pela rede municipal de saúde
A Prefeitura de Osasco entregou 333 tablets aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município. A distribuição ocorreu na última quinta-feira (29), em uma cerimônia no Centro.
Segundo a administração municipal, os equipamentos serão utilizados durante as visitas domiciliares para agilizar o registro de informações, atualizar cadastros e acompanhar as famílias atendidas pela rede municipal de saúde.
Com os tablets, os profissionais poderão organizar os dados de forma digital, reduzindo o uso de registros manuais e facilitando o trabalho diário.
Os agentes comunitários atuam diretamente nas comunidades de Osasco, orientam moradores sobre prevenção de doenças, vacinação e cuidados básicos, além de identificar situações que precisam de acompanhamento pelas equipes de saúde.