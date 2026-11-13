Osasco promove festival multicultural no Dia da Consciência Negra

Osasco celebra o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, com o Festival Multicultural de Gastronomia, Artes e Empreendedorismo – Afro Fest 2026. A iniciativa é da Secretaria Adjunta de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura, em parceria com a ONG Amigos da Esperança. O evento será realizado no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, das 10h às 18h.

Integrante da programação do mês da consciência negra, o festival busca valorizar e dar visibilidade à cultura, à identidade, à ancestralidade, à criatividade e ao protagonismo da população negra. A proposta é reconhecer sua contribuição histórica, social, cultural e econômica, além de reforçar o respeito à diversidade e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

O Afro Fest também será um espaço de oportunidades para empreendedores, artistas, produtores e profissionais negros apresentarem, divulgarem e comercializarem produtos, serviços e talentos. A ação pretende fortalecer o empreendedorismo afro, a economia criativa e a geração de renda.

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A programação inclui exposições, venda de artesanato, gastronomia, moda afro, produtos de beleza, espaço para crianças e ações voltadas ao empreendedorismo afro. A expectativa é proporcionar ao público uma experiência de integração, cultura, lazer, conhecimento e valorização da diversidade.

Serviço

Festival Multicultural de Gastronomia, Artes e Empreendedorismo – Afro Fest 2026

Data: 20 de novembro, sexta-feira

Horário: das 10h às 18h

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Av. Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18, Osasco