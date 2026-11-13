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Osasco promove festival multicultural no Dia da Consciência Negra

Afro Fest 2026 reúne gastronomia, artes e empreendedorismo no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, em 20 de novembro.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 13/11/2026 10:57 Siga-nos no Google News
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feirão afro
Foto: Freepik
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Osasco celebra o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, com o Festival Multicultural de Gastronomia, Artes e Empreendedorismo – Afro Fest 2026. A iniciativa é da Secretaria Adjunta de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura, em parceria com a ONG Amigos da Esperança. O evento será realizado no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, das 10h às 18h.

Integrante da programação do mês da consciência negra, o festival busca valorizar e dar visibilidade à cultura, à identidade, à ancestralidade, à criatividade e ao protagonismo da população negra. A proposta é reconhecer sua contribuição histórica, social, cultural e econômica, além de reforçar o respeito à diversidade e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

O Afro Fest também será um espaço de oportunidades para empreendedores, artistas, produtores e profissionais negros apresentarem, divulgarem e comercializarem produtos, serviços e talentos. A ação pretende fortalecer o empreendedorismo afro, a economia criativa e a geração de renda.

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A programação inclui exposições, venda de artesanato, gastronomia, moda afro, produtos de beleza, espaço para crianças e ações voltadas ao empreendedorismo afro. A expectativa é proporcionar ao público uma experiência de integração, cultura, lazer, conhecimento e valorização da diversidade.

Serviço
Festival Multicultural de Gastronomia, Artes e Empreendedorismo – Afro Fest 2026
Data: 20 de novembro, sexta-feira
Horário: das 10h às 18h
Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Av. Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18, Osasco

 

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 20 de novembro Afro Fest 2026 Centro de Eventos Pedro Bortolosso dia da consciência negra empreendedorismo afro festival multicultural gastronomia afro igualdade racial moda afro Osasco

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