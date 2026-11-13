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Osasco realiza Gigantes do Digital 2026 com participação de grandes plataformas de vendas

Encontro gratuito promovido pela Prefeitura, Sebrae-SP e FITO reúne nomes como TikTok Shop, Mercado Livre e Temu no Conservatório Villa-Lobos para capacitar empreendedores.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 19:32 Siga-nos no Google News
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gigantes do digital osasco
Foto: reprodução
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A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE), em parceria com o Sebrae-SP e a FITO Osasco, realiza nesta terça-feira, 17 de novembro, o evento “Gigantes do Digital 2026”. A iniciativa ocorrerá das 14h às 18h nas dependências do Conservatório Villa-Lobos (FITO Sul), no Jardim das Flores.

Com entrada totalmente gratuita, a conferência tem como propósito conectar micro e pequenas empresas, lojistas e empreendedores às ferramentas e oportunidades do comércio eletrônico, apresentando estratégias práticas para impulsionar negócios e acelerar as vendas pela internet.

A programação reunirá representantes de grandes marcas e plataformas digitais do mercado, como TikTok Shop, CapCut, JoomPro, Temu e Mercado Livre. Durante a tarde de imersão, os participantes terão acesso a conteúdos sobre atuação em marketplaces, técnicas de vendas online para captação de clientes, marketing digital, boas práticas de gestão e tendências do setor.

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O encontro é direcionado tanto a profissionais que desejam iniciar operações de vendas online quanto àqueles que já atuam no setor e buscam otimizar seus canais digitais. O Conservatório Villa-Lobos fica na Rua Camélia, 26, no Jardim das Flores. As inscrições devem ser realizadas antecipadamente pela internet por meio da plataforma Sympla.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: comércio eletrônico Osasco Conservatório Villa-Lobos fito osasco Gigantes do Digital 2026 Mercado Livre Osasco Sebrae - Sp SETIDE Osasco Temu TikTok Shop

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