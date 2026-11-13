Osasco realiza Gigantes do Digital 2026 com participação de grandes plataformas de vendas

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE), em parceria com o Sebrae-SP e a FITO Osasco, realiza nesta terça-feira, 17 de novembro, o evento “Gigantes do Digital 2026”. A iniciativa ocorrerá das 14h às 18h nas dependências do Conservatório Villa-Lobos (FITO Sul), no Jardim das Flores.

Com entrada totalmente gratuita, a conferência tem como propósito conectar micro e pequenas empresas, lojistas e empreendedores às ferramentas e oportunidades do comércio eletrônico, apresentando estratégias práticas para impulsionar negócios e acelerar as vendas pela internet.

A programação reunirá representantes de grandes marcas e plataformas digitais do mercado, como TikTok Shop, CapCut, JoomPro, Temu e Mercado Livre. Durante a tarde de imersão, os participantes terão acesso a conteúdos sobre atuação em marketplaces, técnicas de vendas online para captação de clientes, marketing digital, boas práticas de gestão e tendências do setor.

Publicidade

O encontro é direcionado tanto a profissionais que desejam iniciar operações de vendas online quanto àqueles que já atuam no setor e buscam otimizar seus canais digitais. O Conservatório Villa-Lobos fica na Rua Camélia, 26, no Jardim das Flores. As inscrições devem ser realizadas antecipadamente pela internet por meio da plataforma Sympla.