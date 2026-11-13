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Rompimento de adutora provoca transtornos no trânsito em Barueri

Rompimento de adutora ocorreu na noite desta quinta-feira (12) e afetou a circulação na Estrada dos Romeiros

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 13/11/2026 10:38 Siga-nos no Google News
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rompimento de adutora barueri
Fotos: Semurb
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O rompimento de uma adutora da Sabesp provocou a interdição temporária de um trecho da Estrada dos Romeiros, em Barueri, na noite desta quinta-feira (12). A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na altura do número 694, no sentido Centro.

Equipes da concessionária estão no local para realizar o reparo da tubulação. Durante a intervenção, o trânsito na via passou por alterações. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb) seguiam no local desde o início da ocorrência para orientar os motoristas e auxiliar na circulação.

Motoristas que passam pela Estrada dos Romeiros devem redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho enquanto os serviços da Sabesp estiverem em andamento.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Barueri Estrada dos Romeiros rompimento de adutora

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