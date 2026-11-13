Rompimento de adutora provoca transtornos no trânsito em Barueri

O rompimento de uma adutora da Sabesp provocou a interdição temporária de um trecho da Estrada dos Romeiros, em Barueri, na noite desta quinta-feira (12). A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na altura do número 694, no sentido Centro.

Equipes da concessionária estão no local para realizar o reparo da tubulação. Durante a intervenção, o trânsito na via passou por alterações. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb) seguiam no local desde o início da ocorrência para orientar os motoristas e auxiliar na circulação.

Motoristas que passam pela Estrada dos Romeiros devem redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho enquanto os serviços da Sabesp estiverem em andamento.