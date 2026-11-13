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Barueri realiza 1ª Caminhada Novembro Azul no Parque Municipal Dom José

Atividade no dia 19 de novembro destaca a conscientização sobre a saúde do homem e integra programação nas unidades de saúde com palestras e rodas de conversa até o fim do mês.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 13/11/2026 10:56 Siga-nos no Google News
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novembro azul barueri
Foto: divulgação
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A Prefeitura de Barueri, por intermédio da Secretaria de Saúde, realiza neste mês uma ampla mobilização voltada aos cuidados com a saúde masculina no âmbito da campanha Novembro Azul. A iniciativa tem como meta conscientizar os homens sobre a necessidade de manter o acompanhamento médico preventivo em dia e buscar os serviços de saúde regularmente, sem aguardar a manifestação de sintomas.

O ponto alto da mobilização será a 1ª Caminhada Novembro Azul, marcada para quinta-feira, 19 de novembro, a partir das 15h, no Parque Municipal Dom José, situado na Rua Ângela Mirella, 500, na Vila Porto. A atividade busca reunir e mobilizar a comunidade ao ar livre para chamar a atenção para a prevenção e o autocuidado masculino.

Além da caminhada, a Secretaria de Saúde programou uma série de atividades educativas, palestras, rodas de conversa e salas de espera ativas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Ganha Tempo. A programação teve início dia 12 e segue até  dia 30 de novembro:

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• 16/11 (segunda-feira):
– 8h: UBS Pedro Izzo – sala de espera educativa.

• 17/11 (terça-feira):
– 8h: UBS Raquel Sandrini Ruela – sala de espera educativa.
– 10h: UBS Aldeia da Serra – sala de espera educativa.

• 18/11 (quarta-feira):
– 13h: UBS Edini Cavalcante Consoli – ação comunitária e palestra.

• 19/11 (quinta-feira):
– 15h: 1ª Caminhada Novembro Azul no Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirella, 500 – Vila Porto).

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• 24/11 (terça-feira):
– 13h: UBS Maria Magdalena Macedo – palestra.
– 15h: UBS Hélio Berzaghi – sala de espera educativa.

• 25/11 (quarta-feira):
– 10h: Ganha Tempo – sala de espera educativa.

• 26/11 (quinta-feira):
– 8h: UBS Adauto Ribeiro – roda de conversa.
– 16h: UBS Maria Francisca de Melo – ação comunitária.

• 27/11 (sexta-feira):
– 8h: UBS Cleuso de Oliveira – sala de espera educativa.
– 9h: UBS Adauto Ribeiro – roda de conversa.
– 18h: UBS Roque Ribeiro – palestra.

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• 30/11 (segunda-feira):
– 8h: UBS Vince Nemeth – palestra.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 1ª Caminhada Novembro Azul exames masculinos Barueri Ganha Tempo Barueri Novembro Azul Barueri Parque Municipal Dom José prevenção do câncer de próstata saúde masculina Barueri Secretaria de Saúde de Barueri UBS Barueri Vila Porto

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