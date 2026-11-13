Barueri realiza 1ª Caminhada Novembro Azul no Parque Municipal Dom José

A Prefeitura de Barueri, por intermédio da Secretaria de Saúde, realiza neste mês uma ampla mobilização voltada aos cuidados com a saúde masculina no âmbito da campanha Novembro Azul. A iniciativa tem como meta conscientizar os homens sobre a necessidade de manter o acompanhamento médico preventivo em dia e buscar os serviços de saúde regularmente, sem aguardar a manifestação de sintomas.

O ponto alto da mobilização será a 1ª Caminhada Novembro Azul, marcada para quinta-feira, 19 de novembro, a partir das 15h, no Parque Municipal Dom José, situado na Rua Ângela Mirella, 500, na Vila Porto. A atividade busca reunir e mobilizar a comunidade ao ar livre para chamar a atenção para a prevenção e o autocuidado masculino.

Além da caminhada, a Secretaria de Saúde programou uma série de atividades educativas, palestras, rodas de conversa e salas de espera ativas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Ganha Tempo. A programação teve início dia 12 e segue até dia 30 de novembro:

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• 16/11 (segunda-feira):

– 8h: UBS Pedro Izzo – sala de espera educativa.

• 17/11 (terça-feira):

– 8h: UBS Raquel Sandrini Ruela – sala de espera educativa.

– 10h: UBS Aldeia da Serra – sala de espera educativa.

• 18/11 (quarta-feira):

– 13h: UBS Edini Cavalcante Consoli – ação comunitária e palestra.

• 19/11 (quinta-feira):

– 15h: 1ª Caminhada Novembro Azul no Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirella, 500 – Vila Porto).

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• 24/11 (terça-feira):

– 13h: UBS Maria Magdalena Macedo – palestra.

– 15h: UBS Hélio Berzaghi – sala de espera educativa.

• 25/11 (quarta-feira):

– 10h: Ganha Tempo – sala de espera educativa.

• 26/11 (quinta-feira):

– 8h: UBS Adauto Ribeiro – roda de conversa.

– 16h: UBS Maria Francisca de Melo – ação comunitária.

• 27/11 (sexta-feira):

– 8h: UBS Cleuso de Oliveira – sala de espera educativa.

– 9h: UBS Adauto Ribeiro – roda de conversa.

– 18h: UBS Roque Ribeiro – palestra.

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• 30/11 (segunda-feira):

– 8h: UBS Vince Nemeth – palestra.