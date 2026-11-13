Motociclista morre em acidente no Rodoanel em Carapicuíba

Um motociclista morreu após ser atropelado por um caminhão no Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba, na manhã desta sexta-feira (13). O acidente fatal aconteceu no dispositivo de acesso à pista interna da rodovia.

Segundo as informações da ocorrência, a motocicleta, uma Honda CG 150, trafegava pelo acesso quando tombou na pista. Na sequência, o motociclista foi atingido por um caminhão.

De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, o motorista do caminhão deixou o local do acidente sem prestar socorro.

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O acidente também afetou o fluxo de veículos no trecho do Rodoanel em Carapicuíba. Durante a manhã, foi registrada lentidão de pelo menos um quilômetro na região.