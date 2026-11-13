sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Carapicuíba
Carapicuíba

Motociclista morre em acidente no Rodoanel em Carapicuíba

Acidente fatal aconteceu na manhã desta sexta-feira (13)

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 13/11/2026 10:52 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
acidente no rodoanel em carapicuiba
Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Publicidade

Um motociclista morreu após ser atropelado por um caminhão no Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba, na manhã desta sexta-feira (13). O acidente fatal aconteceu no dispositivo de acesso à pista interna da rodovia.

Segundo as informações da ocorrência, a motocicleta, uma Honda CG 150, trafegava pelo acesso quando tombou na pista. Na sequência, o motociclista foi atingido por um caminhão.

De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, o motorista do caminhão deixou o local do acidente sem prestar socorro.

Publicidade

O acidente também afetou o fluxo de veículos no trecho do Rodoanel em Carapicuíba. Durante a manhã, foi registrada lentidão de pelo menos um quilômetro na região.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: acidente no Rodoanel Carapicuíba

Leia Também

governador tarcísio de freitas

Tarcísio cobra ViaMobilidade após nova falha na Linha 8-Diamante: “Não vamos tolerar”

 vacina covid 19

Governo de SP reforça importância da vacinação diante da alta de casos de covid-19

 falha linha 8

Linha 8-Diamante tem circulação normalizada após falha deixar passageiros presos em Carapicuíba