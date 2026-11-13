Luiz Felipe Pondé palestra na Câmara de Barueri nesta quarta-feira (18); inscrições estão esgotadas

O filósofo, escritor, ensaísta e professor Luiz Felipe Pondé estará na Câmara de Barueri nesta quarta-feira, 18 de novembro, ministrando a palestra “Liderança no Século XXI”. A atividade é realizada pela Escola do Parlamento, órgão vinculado à Câmara Municipal de Barueri. A palestra é gratuita, porém, as inscrições estão esgotadas desde o dia 3 de novembro.

Ao todo, foram disponibilizadas 150 vagas para o público acompanhar a conferência presencialmente. A distribuição das entradas ocorreu de forma escalonada por meio de três lotes de 50 vagas cada: o primeiro lote foi aberto em 20 de outubro; o segundo, no dia 27 de outubro; e o terceiro lote, liberado em 3 de novembro, sempre pontualmente às 12h30.

O pernambucano Luiz Felipe Pondé, de 67 anos, iniciou os estudos em Medicina na Universidade Federal da Bahia (UFBA), mas optou por migrar para a Filosofia, graduando-se pela Universidade de São Paulo (USP). Na mesma instituição paulista, concluiu doutorado em Filosofia Moderna em parceria com a Universidade de Paris VIII, além de ter realizado pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, em Israel.

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Na docência, Pondé atua como professor de Filosofia na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e integra o corpo docente do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Na comunicação, é colunista em veículos como os jornais Folha de S.Paulo e Gazeta do Povo, além de comandar o programa Linhas Cruzadas na TV Cultura.

A palestra será realizada no plenário da Câmara Municipal de Barueri no dia 18 de novembro de 2026, às 15h.