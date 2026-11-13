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Luiz Felipe Pondé palestra na Câmara de Barueri nesta quarta-feira (18); inscrições estão esgotadas

Com 150 vagas preenchidas pela Escola do Parlamento, conferência sobre "Liderança no Século XXI" ocorre em 18 de novembro e reúne a trajetória acadêmica e midiática do filósofo.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 19:31 Siga-nos no Google News
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pondé
Foto: divulgação
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O filósofo, escritor, ensaísta e professor Luiz Felipe Pondé estará na Câmara de Barueri nesta quarta-feira, 18 de novembro, ministrando a palestra “Liderança no Século XXI”. A atividade é realizada pela Escola do Parlamento, órgão vinculado à Câmara Municipal de Barueri. A palestra é gratuita, porém, as inscrições estão esgotadas desde o dia 3 de novembro.

Ao todo, foram disponibilizadas 150 vagas para o público acompanhar a conferência presencialmente. A distribuição das entradas ocorreu de forma escalonada por meio de três lotes de 50 vagas cada: o primeiro lote foi aberto em 20 de outubro; o segundo, no dia 27 de outubro; e o terceiro lote, liberado em 3 de novembro, sempre pontualmente às 12h30.

O pernambucano Luiz Felipe Pondé, de 67 anos, iniciou os estudos em Medicina na Universidade Federal da Bahia (UFBA), mas optou por migrar para a Filosofia, graduando-se pela Universidade de São Paulo (USP). Na mesma instituição paulista, concluiu doutorado em Filosofia Moderna em parceria com a Universidade de Paris VIII, além de ter realizado pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, em Israel.

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Na docência, Pondé atua como professor de Filosofia na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e integra o corpo docente do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Na comunicação, é colunista em veículos como os jornais Folha de S.Paulo e Gazeta do Povo, além de comandar o programa Linhas Cruzadas na TV Cultura.

A palestra será realizada no plenário da Câmara Municipal de Barueri no dia 18 de novembro de 2026, às 15h.

 

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: biografia Luiz Felipe Pondé Câmara Municipal de Barueri Escola do Parlamento de Barueri Folha de S. Paulo. Gazeta do Povo inscrições esgotadas Liderança no Século XXI Linhas Cruzadas Luiz Felipe Pondé palestra Barueri TV Cultura

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