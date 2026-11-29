A cidade de São Paulo recebe, entre os dias 2 e 20 de dezembro, o Festival 2026 Em Cena, que reúne 23 espetáculos e 68 sessões gratuitas em cinco teatros municipais. A programação conta com nomes conhecidos das artes cênicas, como Taís Araujo, Drica Moraes, Caco Ciocler, Eduardo Moscovis e Laila Garin, além de atrações para crianças, dança e circo.

As apresentações acontecem nos teatros Alfredo Mesquita, em Santana; Arthur Azevedo, na Mooca; Cacilda Becker, na Lapa; João Caetano, na Vila Clementino; e Paulo Eiró, em Santo Amaro. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pela plataforma Sympla.

O festival reúne produções que marcaram os palcos paulistanos ao longo do ano, trabalhos de companhias de pesquisa e montagens de diferentes regiões do país. A programação inclui teatro adulto, teatro infantil, dança e circo, com apresentações concentradas principalmente nos fins de semana.

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As peças infantis acontecem aos sábados e domingos, às 12h e às 16h, enquanto as montagens adultas ocupam as noites de quarta-feira a domingo. Dos 23 espetáculos, 12 têm classificação livre ou são indicados para maiores de 10 anos.

Grandes nomes e histórias no palco

Entre os destaques está Mudando de Pele, com Taís Araujo e Dani Nega, no Teatro Paulo Eiró. A peça acompanha uma mulher que, perto dos 40 anos, decide romper com a vida que conhece e se reconstruir a partir do encontro com outras duas gerações.

No Teatro Arthur Azevedo, Inter Alia traz Drica Moraes ao papel de uma juíza que busca humanizar o sistema judiciário, mas é confrontada por um acontecimento inesperado que a leva a rever suas próprias convicções. O elenco também conta com Caco Ciocler e Caio Cesar Passos.

Já o Teatro João Caetano recebe O Motociclista no Globo da Morte, com Eduardo Moscovis, que interpreta um homem pacífico levado a uma espiral de violência. O espaço também apresenta As Centenárias, com Laila Garin e Juliana Linhares no papel de duas carpideiras centenárias do Cariri, em espetáculo com texto de Newton Moreno e canções de Chico César.

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Clássicos revisitados e histórias de resistência

A programação também aposta em releituras de obras clássicas e textos que atravessam diferentes épocas. As Troianas revisita a tragédia de Eurípides em uma montagem que cruza a história das mulheres de Troia com a experiência de presas políticas do Presídio Tiradentes, marcando os 20 anos do Núcleo Experimental.

Também integram a seleção Medea depois do sol, Lady Macbeth: Um ensaio sobre o poder, com Aretha Sadick, Oleanna, de David Mamet, e Dias Felizes, de Samuel Beckett, encenado pela Armazém Cia de Teatro.

Outras produções abordam memória, violência, migração e questões sociais. EDDY – violência & metamorfose percorre a obra do escritor francês Édouard Louis; JARARACA[S] investiga os últimos dias do cangaceiro morto pela polícia e transformado em santo popular em Mossoró, no Rio Grande do Norte; e Ideias para adiar o fim do mundo leva ao palco o pensamento do escritor e ativista indígena Ailton Krenak, com o ator Yumo Apurinã.

A montagem ANYWHERE acompanha um homem retido em um aeroporto à espera de um documento que pode definir seu destino, inspirada em relatos de refugiados e imigrantes LGBTQIAPN+. Já Travessia, de Gabriela Mellão, combina a história real do naufrágio da embarcação Medusa com experiências de naufrágios pessoais e coletivos.

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Dança e circo também integram a programação

Entre as atrações de dança estão BRACE, de Edivaldo Ernesto, que cria uma mitologia a partir de referências aos Mwene Mutapa e aos Zulos, e Vogue Funk, dirigido por Patfudyda, que aproxima a cultura dos bailes funk e das balls.

O circo também marca presença com O que será que tem na mala?, do Circo di SóLadies, voltado para toda a família.

Espetáculos para crianças

O público infantil conta com seis montagens de classificação livre. Entre elas estão Rua, dirigida por Eugenio Lima, que aborda a amizade entre dois meninos separados por uma divisa; Poema, espetáculo de bonecos e máscaras da Cia. Mevitevendo; e E se fosse uma bomba?, que apresenta a história da aviadora Anésia Pinheiro Machado.

A programação infantil inclui ainda A bicicleta que tinha bigodes, com Mawusi Tulani, Planeta Pelúcia e Diferentão – O passarinho que não sabia cantar, que conta com música ao vivo.

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Com entrada gratuita e atrações para diferentes idades, o Festival 2026 Em Cena amplia o acesso ao teatro e reúne produções que exploram temas sociais, histórias pessoais, clássicos da dramaturgia e diferentes linguagens artísticas em espaços culturais da capital.