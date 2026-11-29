Natan por Aí leva atrações, carros de cinema e drift ao Dream Car, em São Roque, em janeiro
Natan por Aí participa de evento no Dream Car, em São Roque, no dia 16 de janeiro, com carros de cinema, shows de drift, desafios e brindes.
O universo automotivo e a diversão prometem movimentar o Parque Dream Car, em São Roque, no dia 16 de janeiro de 2027. O youtuber Natan por Aí será atração de um evento especial que contará com desfile de carros famosos do cinema, shows de drift, desafios-surpresa e distribuição de brindes. A programação acontece das 9h às 19h, com ingressos à venda pela internet.
O evento será realizado no primeiro parque automotivo temático do Brasil, localizado na Estrada do Vinho, 7.901, no bairro Canguera, em São Roque, a aproximadamente 60 quilômetros da capital paulista. A programação promete reunir fãs do criador de conteúdo, apaixonados por carros e famílias em um dia de experiências e atrações.
Carros famosos do cinema e atrações na pista
Os portões abrem às 9h, e às 10h30 está prevista uma atração surpresa. Já às 11h, o público poderá acompanhar um desfile de veículos inspirados em produções cinematográficas, incluindo Batmóvel, carro da Barbie, van do Scooby-Doo e o DeLorean DMC-12, caracterizado como o modelo da trilogia De Volta para o Futuro. Os veículos estarão acompanhados de personagens.
Outra atração será o Tesla Cybertruck, que contará com a presença do mascote do Natan por Aí na caçamba durante o desfile. Ao meio-dia, a pista do kartódromo será liberada para que os visitantes possam fotografar e gravar imagens junto aos carros e personagens.
Natan por Aí, brindes e shows de drift
A chegada do youtuber está prevista para as 13h30. Durante a tarde, o evento terá shows de drift, desafios e distribuição de brindes autografados por Natan por Aí.
O encerramento oficial está programado para as 17h, com uma foto coletiva do influenciador com o público. No entanto, os visitantes ainda poderão utilizar a pista das 17h30 às 19h para fazer fotos e vídeos com os veículos e registrar a experiência.
Segundo a organização, o evento não contará com show ou apresentação teatral ou musical do youtuber. A programação será voltada para interação com o público, atividades e atrações automotivas.
Parque terá funcionamento especial
Excepcionalmente no dia 16 de janeiro, o Parque Dream Car estará aberto exclusivamente para o evento Natan por Aí, com entrada condicionada à compra de ingresso. Outras atrações do complexo, como o Dream Car Museum, a Volta dos Sonhos e o parque de diversões, funcionarão normalmente, mas terão ingressos específicos, vendidos diretamente na bilheteria.
O shopping do complexo, que reúne 23 lojas e restaurantes, também estará aberto durante todo o dia, oferecendo opções para alimentação e compras aos visitantes.
Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site oficial do Dream Car. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147.
O Parque Dream Car fica na Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, em São Roque, e reúne atrações voltadas ao universo automobilístico e ao entretenimento.