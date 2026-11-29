Natan por Aí no Dream Car em São Roque em janeiro de 2027 Foto: Divulgação

O universo automotivo e a diversão prometem movimentar o Parque Dream Car, em São Roque, no dia 16 de janeiro de 2027. O youtuber Natan por Aí será atração de um evento especial que contará com desfile de carros famosos do cinema, shows de drift, desafios-surpresa e distribuição de brindes. A programação acontece das 9h às 19h, com ingressos à venda pela internet.

O evento será realizado no primeiro parque automotivo temático do Brasil, localizado na Estrada do Vinho, 7.901, no bairro Canguera, em São Roque, a aproximadamente 60 quilômetros da capital paulista. A programação promete reunir fãs do criador de conteúdo, apaixonados por carros e famílias em um dia de experiências e atrações.

Carros famosos do cinema e atrações na pista

Os portões abrem às 9h, e às 10h30 está prevista uma atração surpresa. Já às 11h, o público poderá acompanhar um desfile de veículos inspirados em produções cinematográficas, incluindo Batmóvel, carro da Barbie, van do Scooby-Doo e o DeLorean DMC-12, caracterizado como o modelo da trilogia De Volta para o Futuro. Os veículos estarão acompanhados de personagens.

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Outra atração será o Tesla Cybertruck, que contará com a presença do mascote do Natan por Aí na caçamba durante o desfile. Ao meio-dia, a pista do kartódromo será liberada para que os visitantes possam fotografar e gravar imagens junto aos carros e personagens.

Natan por Aí, brindes e shows de drift

A chegada do youtuber está prevista para as 13h30. Durante a tarde, o evento terá shows de drift, desafios e distribuição de brindes autografados por Natan por Aí.

O encerramento oficial está programado para as 17h, com uma foto coletiva do influenciador com o público. No entanto, os visitantes ainda poderão utilizar a pista das 17h30 às 19h para fazer fotos e vídeos com os veículos e registrar a experiência.

Segundo a organização, o evento não contará com show ou apresentação teatral ou musical do youtuber. A programação será voltada para interação com o público, atividades e atrações automotivas.

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Parque terá funcionamento especial

Excepcionalmente no dia 16 de janeiro, o Parque Dream Car estará aberto exclusivamente para o evento Natan por Aí, com entrada condicionada à compra de ingresso. Outras atrações do complexo, como o Dream Car Museum, a Volta dos Sonhos e o parque de diversões, funcionarão normalmente, mas terão ingressos específicos, vendidos diretamente na bilheteria.

O shopping do complexo, que reúne 23 lojas e restaurantes, também estará aberto durante todo o dia, oferecendo opções para alimentação e compras aos visitantes.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site oficial do Dream Car. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147.

O Parque Dream Car fica na Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, em São Roque, e reúne atrações voltadas ao universo automobilístico e ao entretenimento.