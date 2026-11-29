O clima natalino já está chegando a Osasco, e o CEU 1º de Maio prepara uma programação especial para quem deseja aproveitar um momento de confraternização, diversão e celebração em família. No sábado, 5 de dezembro, o espaço recebe o Natal Encantado, evento gratuito que promete reunir moradores da região em uma tarde dedicada à magia dessa época do ano.

O evento será realizado das 17h às 20h. A entrada é gratuita.

A programação é voltada para crianças, adultos e famílias e terá atividades de Natal e momentos de convivência.

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O evento acontece na Rua Nelson Mandela, s/nº, no Jardim Primeiro de Maio, em Osasco.