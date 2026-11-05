quinta-feira, 05 de novembro de 2026
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Pedestre é atropelado por caminhão no km 16 da rodovia Anhanguera em Osasco

Vítima atravessava a pista sentido Sul quando foi atingida por veículo que fugiu do local; Polícia Militar aguarda perícia.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 05/11/2026 13:14 Siga-nos no Google News
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atropelamento anhanguera
Imagem da câmera próxima do local. Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
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Um pedestre foi atropelado por um caminhão na madrugada desta quinta-feira, 5 de novembro, por volta das 4h16, na altura do km 16 da rodovia Anhanguera, em Osasco, próximo à divisa com São Paulo.

De acordo com informações divulgadas pelo Centro de Controle Operacional da concessionária Autoban, a vítima atravessava a rodovia no sentido Sul pela faixa 1 quando foi surpreendida pelo caminhão, que transitava pela mesma faixa. O condutor do veículo de carga não teve tempo hábil para frear ou desviar, ocasionando o atropelamento.

Após a colisão, o motorista do caminhão não prestou socorro e evadiu-se do local do acidente.

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Às 6h50, a vítima foi posicionada na calçada da rodovia para aguardar a chegada da equipe de perícia técnica. Mais tarde, às 9h22, uma viatura da Polícia Militar continuava no local preservando a área da ocorrência enquanto aguardava a realização dos procedimentos periciais.

A intercorrência provocou bloqueio na faixa 1 no sentido Sul, sem horário de término informado pelas autoridades no local.

 

 

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Fonte: CCO da Concessionária AUTOBAN

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Acidente de trânsito atropelamento caminhão evadido divisa com SP km 16 Osasco perícia Polícia Militar rodovia anhanguera SP-330 SPM 330

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