Pedestre é atropelado por caminhão no km 16 da rodovia Anhanguera em Osasco

Um pedestre foi atropelado por um caminhão na madrugada desta quinta-feira, 5 de novembro, por volta das 4h16, na altura do km 16 da rodovia Anhanguera, em Osasco, próximo à divisa com São Paulo.

De acordo com informações divulgadas pelo Centro de Controle Operacional da concessionária Autoban, a vítima atravessava a rodovia no sentido Sul pela faixa 1 quando foi surpreendida pelo caminhão, que transitava pela mesma faixa. O condutor do veículo de carga não teve tempo hábil para frear ou desviar, ocasionando o atropelamento.

Após a colisão, o motorista do caminhão não prestou socorro e evadiu-se do local do acidente.

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Às 6h50, a vítima foi posicionada na calçada da rodovia para aguardar a chegada da equipe de perícia técnica. Mais tarde, às 9h22, uma viatura da Polícia Militar continuava no local preservando a área da ocorrência enquanto aguardava a realização dos procedimentos periciais.

A intercorrência provocou bloqueio na faixa 1 no sentido Sul, sem horário de término informado pelas autoridades no local.

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Fonte: CCO da Concessionária AUTOBAN