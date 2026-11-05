Barueri tem seleção nesta sexta-feira para vagas no Mercado Livre com salário de R$ 2.292
Oportunidades para a função de auxiliar de logística não exigem experiência; seletiva será realizada na Casa do Trabalhador nesta sexta (6)
Quem busca uma oportunidade de emprego em Barueri terá uma nova chance nesta sexta-feira (6). A Casa do Trabalhador realiza uma seletiva para vagas de auxiliar de logística no Mercado Livre, com salário de R$ 2.292 e possibilidade de contratação no mesmo dia.
A seleção ocorre das 9h às 15h, na Casa do Trabalhador, dentro do Ganha Tempo, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550.
Para participar, não é necessário ter experiência profissional. A exigência é de ensino fundamental completo.
Durante a seletiva, recrutadores, médicos e enfermeiros estarão no local para conduzir as etapas do processo seletivo e realizar os atendimentos necessários.
Salário e benefícios
Além do salário de R$ 2.292, as vagas oferecem:
- Assistência médica;
- Assistência odontológica;
- Vale-alimentação;
- Alimentação na empresa;
- Auxílio-creche.
A iniciativa faz parte do Circuito de Recrutamento da empresa Randstad, que conduzirá a seleção em Barueri, e aproxima os candidatos das oportunidades de trabalho disponíveis no Mercado Livre.
Como participar
Os interessados devem comparecer presencialmente à Casa do Trabalhador de Barueri nesta sexta-feira (6), das 9h às 15h.