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Barueri tem seleção nesta sexta-feira para vagas no Mercado Livre com salário de R$ 2.292

Oportunidades para a função de auxiliar de logística não exigem experiência; seletiva será realizada na Casa do Trabalhador nesta sexta (6)

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 05/11/2026 12:36 Siga-nos no Google News
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vagas casa do trabalhador de barueri
Casa do Trabalhador de Barueri / Foto: Ricardo Santos / Secom
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Quem busca uma oportunidade de emprego em Barueri terá uma nova chance nesta sexta-feira (6). A Casa do Trabalhador realiza uma seletiva para vagas de auxiliar de logística no Mercado Livre, com salário de R$ 2.292 e possibilidade de contratação no mesmo dia.

A seleção ocorre das 9h às 15h, na Casa do Trabalhador, dentro do Ganha Tempo, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550.

Para participar, não é necessário ter experiência profissional. A exigência é de ensino fundamental completo.

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Durante a seletiva, recrutadores, médicos e enfermeiros estarão no local para conduzir as etapas do processo seletivo e realizar os atendimentos necessários.

Salário e benefícios

Além do salário de R$ 2.292, as vagas oferecem:

  • Assistência médica;
  • Assistência odontológica;
  • Vale-alimentação;
  • Alimentação na empresa;
  • Auxílio-creche.

A iniciativa faz parte do Circuito de Recrutamento da empresa Randstad, que conduzirá a seleção em Barueri, e aproxima os candidatos das oportunidades de trabalho disponíveis no Mercado Livre.

Como participar

Os interessados devem comparecer presencialmente à Casa do Trabalhador de Barueri nesta sexta-feira (6), das 9h às 15h.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Barueri casa do trabalhador Trabalho

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