Barueri tem seleção nesta sexta-feira para vagas no Mercado Livre com salário de R$ 2.292

Quem busca uma oportunidade de emprego em Barueri terá uma nova chance nesta sexta-feira (6). A Casa do Trabalhador realiza uma seletiva para vagas de auxiliar de logística no Mercado Livre, com salário de R$ 2.292 e possibilidade de contratação no mesmo dia.

A seleção ocorre das 9h às 15h, na Casa do Trabalhador, dentro do Ganha Tempo, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550.

Para participar, não é necessário ter experiência profissional. A exigência é de ensino fundamental completo.

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Durante a seletiva, recrutadores, médicos e enfermeiros estarão no local para conduzir as etapas do processo seletivo e realizar os atendimentos necessários.

Salário e benefícios

Além do salário de R$ 2.292, as vagas oferecem:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale-alimentação;

Alimentação na empresa;

Auxílio-creche.

A iniciativa faz parte do Circuito de Recrutamento da empresa Randstad, que conduzirá a seleção em Barueri, e aproxima os candidatos das oportunidades de trabalho disponíveis no Mercado Livre.

Como participar

Os interessados devem comparecer presencialmente à Casa do Trabalhador de Barueri nesta sexta-feira (6), das 9h às 15h.