Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Barueri na segunda (9); veja o trajeto
Caminhões iluminados chegam à cidade a partir das 21h, depois de percorrerem Osasco; percurso inclui ruas do Centro e vias de Alphaville
A Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Barueri na próxima segunda-feira (9), a partir das 21h. Depois de percorrer Osasco, o comboio de caminhões iluminados seguirá para a cidade, com música e atrações temáticas que marcam a programação de Natal.
O percurso inclui ruas e avenidas de diferentes regiões de Barueri, entre elas vias do Centro, além do Trevo de Alphaville e das alamedas Rio Negro e Araguaia.
Trajeto da Caravana de Natal em Barueri
Confira as vias previstas no percurso:
- Rua Campos Salles;
- Rua Gertrudes Silva Ramos;
- Avenida Sansão;
- Avenida Henriqueta Mendes Guerra;
- Avenida Vinte e Seis de Março;
- Rua Professor João da Mata e Luz;
- Avenida Prefeito Arnaldo Rodrigues Bittencourt;
- Avenida Prefeito Carlos Alberto Bel Correia;
- Rua Nossa Senhora da Escada;
- Rua Luis Scott;
- Rua Bela Vista;
- Avenida Guilherme Rohn;
- Rua Rondônia;
- Rua Acre;
- Rua Geral de Divisão Pedro Rodrigues da Silva;
- Estrada da Aldeinha;
- Trevo de Alphaville;
- Alameda Rio Negro;
- Alameda Araguaia.
A passagem da Caravana em Barueri está prevista para começar às 21h, mas o horário pode variar conforme o andamento do percurso.
A rota também está sujeita a alterações.