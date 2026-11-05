quinta-feira, 05 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Almanaque
Almanaque

Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Barueri na segunda (9); veja o trajeto

Caminhões iluminados chegam à cidade a partir das 21h, depois de percorrerem Osasco; percurso inclui ruas do Centro e vias de Alphaville

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 05/11/2026 12:44 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
caravana de natal coca cola
Caminhões iluminados desfilam pelas ruas da cidade dia 9 / Foto: Coca-Cola/Reprodução
Publicidade

A Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Barueri na próxima segunda-feira (9), a partir das 21h. Depois de percorrer Osasco, o comboio de caminhões iluminados seguirá para a cidade, com música e atrações temáticas que marcam a programação de Natal.

O percurso inclui ruas e avenidas de diferentes regiões de Barueri, entre elas vias do Centro, além do Trevo de Alphaville e das alamedas Rio Negro e Araguaia.

Trajeto da Caravana de Natal em Barueri

Confira as vias previstas no percurso:

Publicidade
  • Rua Campos Salles;
  • Rua Gertrudes Silva Ramos;
  • Avenida Sansão;
  • Avenida Henriqueta Mendes Guerra;
  • Avenida Vinte e Seis de Março;
  • Rua Professor João da Mata e Luz;
  • Avenida Prefeito Arnaldo Rodrigues Bittencourt;
  • Avenida Prefeito Carlos Alberto Bel Correia;
  • Rua Nossa Senhora da Escada;
  • Rua Luis Scott;
  • Rua Bela Vista;
  • Avenida Guilherme Rohn;
  • Rua Rondônia;
  • Rua Acre;
  • Rua Geral de Divisão Pedro Rodrigues da Silva;
  • Estrada da Aldeinha;
  • Trevo de Alphaville;
  • Alameda Rio Negro;
  • Alameda Araguaia.

A passagem da Caravana em Barueri está prevista para começar às 21h, mas o horário pode variar conforme o andamento do percurso.

A rota também está sujeita a alterações.

trajeto barueri caravana de natal

Trajeto em Barueri/ Reprodução/Natal Coca-Cola

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Barueri Caravana de Natal Coca-Cola natal

Leia Também

caravana de natal coca cola osasco (1)

Veja por onde a Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar em Osasco na segunda-feira (9)

 horoscopo do dia 05 11 2026

Horóscopo de hoje, quinta-feira, 05/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

 horoscopo do dia 04 11 2026

Horóscopo de hoje, quarta-feira, 04/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo