Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Barueri na segunda (9); veja o trajeto

A Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Barueri na próxima segunda-feira (9), a partir das 21h. Depois de percorrer Osasco, o comboio de caminhões iluminados seguirá para a cidade, com música e atrações temáticas que marcam a programação de Natal.

O percurso inclui ruas e avenidas de diferentes regiões de Barueri, entre elas vias do Centro, além do Trevo de Alphaville e das alamedas Rio Negro e Araguaia.

Trajeto da Caravana de Natal em Barueri

Confira as vias previstas no percurso:

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Rua Campos Salles;

Rua Gertrudes Silva Ramos;

Avenida Sansão;

Avenida Henriqueta Mendes Guerra;

Avenida Vinte e Seis de Março;

Rua Professor João da Mata e Luz;

Avenida Prefeito Arnaldo Rodrigues Bittencourt;

Avenida Prefeito Carlos Alberto Bel Correia;

Rua Nossa Senhora da Escada;

Rua Luis Scott;

Rua Bela Vista;

Avenida Guilherme Rohn;

Rua Rondônia;

Rua Acre;

Rua Geral de Divisão Pedro Rodrigues da Silva;

Estrada da Aldeinha;

Trevo de Alphaville;

Alameda Rio Negro;

Alameda Araguaia.

A passagem da Caravana em Barueri está prevista para começar às 21h, mas o horário pode variar conforme o andamento do percurso.

A rota também está sujeita a alterações.