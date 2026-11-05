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Veja por onde a Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar em Osasco na segunda-feira (9)

Caminhões iluminados começam o percurso às 18h30, com saída do Carrefour da Vila Yara; comboio seguirá depois para Barueri

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 05/11/2026 12:36 Siga-nos no Google News
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caravana de natal coca cola osasco (1)
Comboio iluminado desfila pelas principais vias da cidade / Foto: Caio Henrique/Drone
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A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Osasco na próxima segunda-feira (9). A partir das 18h30, os caminhões decorados e iluminados percorrerão ruas e avenidas da cidade, com música e atrações natalinas.

O ponto de partida será o Carrefour da Avenida dos Autonomistas, 1.542, na Vila Yara. De lá, o comboio seguirá por diferentes regiões do município, passando por vias importantes.

Trajeto da Caravana de Natal em Osasco

Confira as ruas e avenidas previstas no percurso:

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  • Carrefour Osasco – Avenida dos Autonomistas, 1.542 (ponto de partida);
  • Avenida João Batista;
  • Rua Dante Battiston;
  • Avenida Maria Campos;
  • Avenida Santo Antônio;
  • Avenida das Flores;
  • Avenida Horácio Lafer;
  • Avenida Diogo Antônio Feijó;
  • Avenida Visconde de Nova Granada;
  • Avenida Getúlio Vargas.

Após percorrer Osasco, a Caravana de Natal seguirá para Barueri, cidade vizinha.

trajeto osasco caravana de natal coca cola

Trajeto em Osasco / Reprodução/Natal Coca-Cola

A organização informa que o trajeto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Caravana de Natal Coca-Cola natal Osasco

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