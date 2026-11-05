Veja por onde a Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar em Osasco na segunda-feira (9)

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Osasco na próxima segunda-feira (9). A partir das 18h30, os caminhões decorados e iluminados percorrerão ruas e avenidas da cidade, com música e atrações natalinas.

O ponto de partida será o Carrefour da Avenida dos Autonomistas, 1.542, na Vila Yara. De lá, o comboio seguirá por diferentes regiões do município, passando por vias importantes.

Trajeto da Caravana de Natal em Osasco

Confira as ruas e avenidas previstas no percurso:

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Carrefour Osasco – Avenida dos Autonomistas, 1.542 (ponto de partida);

Avenida João Batista;

Rua Dante Battiston;

Avenida Maria Campos;

Avenida Santo Antônio;

Avenida das Flores;

Avenida Horácio Lafer;

Avenida Diogo Antônio Feijó;

Avenida Visconde de Nova Granada;

Avenida Getúlio Vargas.

Após percorrer Osasco, a Caravana de Natal seguirá para Barueri, cidade vizinha.

A organização informa que o trajeto está sujeito a alterações sem aviso prévio