Veja por onde a Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar em Osasco na segunda-feira (9)
Caminhões iluminados começam o percurso às 18h30, com saída do Carrefour da Vila Yara; comboio seguirá depois para Barueri
A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Osasco na próxima segunda-feira (9). A partir das 18h30, os caminhões decorados e iluminados percorrerão ruas e avenidas da cidade, com música e atrações natalinas.
O ponto de partida será o Carrefour da Avenida dos Autonomistas, 1.542, na Vila Yara. De lá, o comboio seguirá por diferentes regiões do município, passando por vias importantes.
Trajeto da Caravana de Natal em Osasco
Confira as ruas e avenidas previstas no percurso:
- Carrefour Osasco – Avenida dos Autonomistas, 1.542 (ponto de partida);
- Avenida João Batista;
- Rua Dante Battiston;
- Avenida Maria Campos;
- Avenida Santo Antônio;
- Avenida das Flores;
- Avenida Horácio Lafer;
- Avenida Diogo Antônio Feijó;
- Avenida Visconde de Nova Granada;
- Avenida Getúlio Vargas.
Após percorrer Osasco, a Caravana de Natal seguirá para Barueri, cidade vizinha.
A organização informa que o trajeto está sujeito a alterações sem aviso prévio