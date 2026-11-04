Polícia Civil prende empresário suspeito de matar a ex-companheira e o filho dela em Cotia

O empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, foi preso pela Polícia Civil na noite desta quarta-feira (4). Ele é o principal suspeito das mortes da ex-namorada, Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e do filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, em Cotia.

Segundo a delegada Mônica Gamboa, responsável pela investigação, Eric foi localizado em uma residência no Jaguaré, na zona oeste da capital, região que faz divisa com Osasco. “Chegamos até ele através de um forte trabalho investigativo, contando com cercos, informações e trabalho em conjunto com outros departamentos da Polícia Civil e chegamos até onde ele estava escondido”, afirmou a delegada à imprensa.

Ainda de acordo com Mônica, o suspeito estava bastante agitado no momento da prisão: “Ele está muito alterado, desejando morrer. [Diz] que era para ele ter morrido com ela… Vamos aguardar a advogada dele chegar para iniciar o interrogatório.”

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Polícia fez buscas antes da prisão

Horas antes de localizar Eric, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços em Campinas, onde moram parentes do suspeito, e também na casa da irmã dele, em Alphaville, Santana de Parnaíba.

Como ele permanecia foragido e havia possibilidade de deixar o país, a Polícia Civil também havia solicitado a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. Segundo as informações levantadas durante a investigação, o suspeito possui passaporte português.

Mãe e filho foram encontrados mortos em Cotia

A advogada Anna Gabriela e Raphael foram encontrados mortos dentro de um apartamento no bairro Lajeado, em Cotia, na noite de terça-feira (3).

Imagens de câmeras de segurança mostram Eric entrando no condomínio, na Estrada Manoel Lages do Chão, acompanhado de Anna e Raphael por volta das 21h35 de domingo (1º). Na madrugada de segunda-feira (2), às 2h14, ele deixou o local sozinho.

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Os corpos foram encontrados lado a lado, sobre uma cama de casal. A perícia esteve no imóvel, e a Polícia Civil solicitou exames necroscópicos e toxicológicos para esclarecer as circunstâncias das mortes.

De acordo com o boletim de ocorrência, os elementos reunidos até o momento apontam para a possível participação do ex-companheiro nos dois assassinatos.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Cotia como feminicídio e vicaricídio, termo utilizado para o assassinato de um filho ou outra pessoa próxima com o objetivo de atingir uma mulher.

Velório e sepultamento

Anna Gabriela e Raphael serão velados e sepultados nesta quinta-feira (5), no Cemitério Parque do Morumby, em São Paulo.

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A investigação continua para esclarecer a dinâmica e a motivação das mortes.