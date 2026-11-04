Programa Auxílio Desemprego abre vagas em Carapicuíba com bolsa de R$ 1.174

A Prefeitura de Carapicuíba abriu processo seletivo com 183 vagas para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego. As oportunidades são destinadas a homens e mulheres desempregados que residem no município. Os selecionados receberão auxílio mensal de R$ 1.174,69, além de sacola básica e vale-transporte.

Do total de vagas, 174 são para ampla concorrência, cinco destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e quatro para egressos do sistema penitenciário (ESP). A jornada será de 40 horas semanais, com atividades nas secretarias municipais.

O programa tem como objetivo oferecer ocupação, qualificação profissional e geração de renda para moradores que estão fora do mercado de trabalho.

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Quem pode participar?

Para concorrer a uma das vagas, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter entre 18 e 69 anos;

Ser brasileiro, naturalizado ou cidadão português;

Estar desempregado há pelo menos um ano;

Não possuir rendimentos próprios;

Residir em Carapicuíba há, no mínimo, um ano;

Apresentar condições físicas para exercer as atividades;

Estar em dia com o serviço militar e as obrigações eleitorais;

Ter o CPF regularizado.

Como se inscrever nas vagas em Carapicuíba

As inscrições serão presenciais, de 6 a 19 de novembro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem procurar uma das cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS):

Unidade/ Endereço

CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo Avenida Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston

CRAS II – Maria Margarida Clemente Oliveira Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

CRAS III – Maria Rosa da Conceição Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Jardim Planalto

CRAS IV – Lourdes da Silva Brito Estrada da Gabiroba, 675 – Gopiúva

CRAS V – José Elysiário Ribeiro Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal

Após a conclusão do processo seletivo, a Prefeitura divulgará a lista de classificados no Diário Oficial do Município.

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O edital completo, com as regras e demais informações sobre a seleção, está disponível no site da Prefeitura de Carapicuíba: www.carapicuiba.sp.gov.br.