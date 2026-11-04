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Programa Auxílio Desemprego abre vagas em Carapicuíba com bolsa de R$ 1.174

Processo seletivo oferece 183 vagas para munícipes, com auxílio mensal de R$ 1.174,69, sacola básica e vale-transporte; inscrições começam nesta sexta-feira (6)

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 17:02 Siga-nos no Google News
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prefeitura de carapicuiba
Prefeitura de Carapicuíba /Divulgação
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A Prefeitura de Carapicuíba abriu processo seletivo com 183 vagas para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego. As oportunidades são destinadas a homens e mulheres desempregados que residem no município. Os selecionados receberão auxílio mensal de R$ 1.174,69, além de sacola básica e vale-transporte.

Do total de vagas, 174 são para ampla concorrência, cinco destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e quatro para egressos do sistema penitenciário (ESP). A jornada será de 40 horas semanais, com atividades nas secretarias municipais.

O programa tem como objetivo oferecer ocupação, qualificação profissional e geração de renda para moradores que estão fora do mercado de trabalho.

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Quem pode participar?

Para concorrer a uma das vagas, é necessário atender aos seguintes requisitos:

  • Ter entre 18 e 69 anos;
  • Ser brasileiro, naturalizado ou cidadão português;
  • Estar desempregado há pelo menos um ano;
  • Não possuir rendimentos próprios;
  • Residir em Carapicuíba há, no mínimo, um ano;
  • Apresentar condições físicas para exercer as atividades;
  • Estar em dia com o serviço militar e as obrigações eleitorais;
  • Ter o CPF regularizado.

Como se inscrever nas vagas em Carapicuíba

As inscrições serão presenciais, de 6 a 19 de novembro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem procurar uma das cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS):

Unidade/ Endereço

CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo Avenida Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston
CRAS II – Maria Margarida Clemente Oliveira Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza
CRAS III – Maria Rosa da Conceição Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Jardim Planalto
CRAS IV – Lourdes da Silva Brito Estrada da Gabiroba, 675 – Gopiúva
CRAS V – José Elysiário Ribeiro Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal

Após a conclusão do processo seletivo, a Prefeitura divulgará a lista de classificados no Diário Oficial do Município.

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O edital completo, com as regras e demais informações sobre a seleção, está disponível no site da Prefeitura de Carapicuíba: www.carapicuiba.sp.gov.br. 

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: auxílio desemprego Carapicuíba

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