Programa Auxílio Desemprego abre vagas em Carapicuíba com bolsa de R$ 1.174
Processo seletivo oferece 183 vagas para munícipes, com auxílio mensal de R$ 1.174,69, sacola básica e vale-transporte; inscrições começam nesta sexta-feira (6)
A Prefeitura de Carapicuíba abriu processo seletivo com 183 vagas para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego. As oportunidades são destinadas a homens e mulheres desempregados que residem no município. Os selecionados receberão auxílio mensal de R$ 1.174,69, além de sacola básica e vale-transporte.
Do total de vagas, 174 são para ampla concorrência, cinco destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e quatro para egressos do sistema penitenciário (ESP). A jornada será de 40 horas semanais, com atividades nas secretarias municipais.
O programa tem como objetivo oferecer ocupação, qualificação profissional e geração de renda para moradores que estão fora do mercado de trabalho.
Quem pode participar?
Para concorrer a uma das vagas, é necessário atender aos seguintes requisitos:
- Ter entre 18 e 69 anos;
- Ser brasileiro, naturalizado ou cidadão português;
- Estar desempregado há pelo menos um ano;
- Não possuir rendimentos próprios;
- Residir em Carapicuíba há, no mínimo, um ano;
- Apresentar condições físicas para exercer as atividades;
- Estar em dia com o serviço militar e as obrigações eleitorais;
- Ter o CPF regularizado.
Como se inscrever nas vagas em Carapicuíba
As inscrições serão presenciais, de 6 a 19 de novembro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem procurar uma das cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS):
Unidade/ Endereço
CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo Avenida Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston
CRAS II – Maria Margarida Clemente Oliveira Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza
CRAS III – Maria Rosa da Conceição Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Jardim Planalto
CRAS IV – Lourdes da Silva Brito Estrada da Gabiroba, 675 – Gopiúva
CRAS V – José Elysiário Ribeiro Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal
Após a conclusão do processo seletivo, a Prefeitura divulgará a lista de classificados no Diário Oficial do Município.
O edital completo, com as regras e demais informações sobre a seleção, está disponível no site da Prefeitura de Carapicuíba: www.carapicuiba.sp.gov.br.