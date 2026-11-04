Suspeito de matar ex-companheira e o filho dela em Cotia entra na lista de procurados da Interpol

O homem de 41 anos investigado pelas mortes da ex-companheira, Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e do filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6, em Cotia, teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) na tarde desta quarta-feira (4).

Segundo a pasta, a prisão temporária do suspeito foi decretada pela Justiça após solicitação da autoridade policial. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Cotia, realiza buscas para localizá-lo.

Em nota ao Portal Visão Oeste, a SSP informou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

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Entenda

Anna Gabriela e o filho foram encontrados mortos na noite de terça-feira (3), em um apartamento no bairro Lajeado, em Cotia. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e vicaricídio.

O suspeito é o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, ex-companheiro de Anna Gabriela. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem entrando no condomínio, na Estrada Manoel Lages do Chão, acompanhado da mulher e da criança, por volta das 21h35 de domingo (1º). Na madrugada de segunda-feira (2), ele deixou o local sozinho.

O desaparecimento de Anna Gabriela e Raphael havia sido registrado pela mãe da mulher no domingo. Segundo o boletim de ocorrência, os dois teriam saído para jantar com uma amiga e não foram mais vistos.

Os corpos foram encontrados lado a lado, sobre uma cama de casal. A perícia esteve no imóvel, e a Polícia Civil solicitou exames necroscópicos e toxicológicos para auxiliar na apuração das mortes.

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Familiares e testemunhas relataram à polícia que o relacionamento entre Anna Gabriela e o suspeito era conturbado, com términos e reconciliações frequentes.

A Polícia Civil segue com as buscas pelo investigado.