O Natal Mágico de Osasco começa no próximo sábado, 28 de novembro, com uma programação especial que inclui Parada de Natal, personagens iluminados e show pirotécnico. A abertura está marcada para as 17h, no Boulevard Ulisses Dante Batiston, em frente à Prefeitura.

Na inauguração, o público poderá acompanhar a Parada de Natal, com a participação do Papai Noel e personagens vestidos com roupas iluminadas por LEDs. O desfile terá coreografias e será seguido por um show pirotécnico.

Entre as atrações disponíveis estão roda-gigante, casinha do Papai Noel, cidade dos brinquedos, árvore de Natal, presépio e espaços decorados para fotos.

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Simone Mendes faz show gratuito

No domingo (29), a programação terá como destaque a cantora Simone Mendes, que se apresenta a partir das 17h, em frente à Prefeitura de Osasco. O show será gratuito e, segundo a organização, não terá custos para o município.

O Natal Mágico de Osasco segue até 6 de janeiro de 2027. Aos sábados, o público também poderá acompanhar a Parada Natalina, seguida de show pirotécnico.