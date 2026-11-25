Dois homens envolvidos em roubo de peças de motocicletas foram detidos pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (24), na Alameda Rio Negro, em Alphaville, em Barueri.

Segundo as informações da ocorrência, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizaram um breve acompanhamento antes de abordar a dupla. Durante a revista, a equipe localizou dentro de uma mochila dois módulos de injeção, um farol de motocicleta e um kit de ferramentas.

Os dois homens foram encaminhados ao 2º Distrito Policial de Barueri, juntamente com os materiais apreendidos, e permaneceram à disposição da Justiça.