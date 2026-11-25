O Teatro Antônio Pio, em Cotia, recebe neste sábado, 28 de novembro, às 16h, o espetáculo teatral “A rainha louca louca louca”. A montagem é livremente inspirada no livro A rainha louca, louca, louca, de Anabella López.

Na história, ambientada em um reino distante, uma sábia rainha tem sua soberania ameaçada por um vizir ambicioso. Em conspiração com uma aranha misteriosa, ele envenena a única fonte de água da cidade. Ao beberem do poço, os habitantes entram em um transe coletivo, passam a acreditar que a monarca enlouqueceu e dão início a uma rebelião para destituí-la do trono.

Por meio da narrativa, a peça traça um paralelo com a luta histórica das mulheres por espaço e voz e expõe como as “verdades” podem ser moldadas por interesses momentâneos. O espetáculo também convida o público a refletir sobre a preservação do meio ambiente, com foco na salvaguarda dos recursos hídricos e na proteção de rios e mananciais, destacando o papel de atitudes cotidianas e escolhas mais conscientes para equilibrar o desenvolvimento humano com a sustentabilidade do planeta.

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Os ingressos para a apresentação presencial no Teatro Antônio Pio estão disponíveis gratuitamente pela plataforma Sympla.